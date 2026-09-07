26 европейских армий сидят под США, а наша ни к чему не готова – французский генерал

Елена Острякова.  
07.09.2026 19:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Франция


Европа должна попытаться объединить свои разрозненные и не слаженные армии.

Об этом полковник французской армии в отставке Пьер де Йонг заявил в эфире русофобского пропагандистского телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа должна попытаться объединить свои разрозненные и не слаженные армии. Об этом полковник французской армии...

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«Вы должны подумать о единой системе командования. Оно уже существует. Мы должны активизировать его и посмотреть, что оно может сделать. И создать совместные планы», – сказал Йонг.

По его словам, собственным оружием вооружена только французская армия, но она не готова к масштабному столкновению. Остальные полностью зависят от США.

«Это сложно, потому что европейская армия это 27 государств, армии которых полностью отличаются друг от друга своим оснащением.

Европейские армии оснащены США за исключением Франции.

Проблема заключается в том, что если американцы могут не передать контактный ключ для использования Ф-35», – боится Йонг.

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English version :: Читать на английском 26 европейских армий сидят под США, а наша ни к чему не готова – французский генерал

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