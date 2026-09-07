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Европа должна попытаться объединить свои разрозненные и не слаженные армии.

Об этом полковник французской армии в отставке Пьер де Йонг заявил в эфире русофобского пропагандистского телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы должны подумать о единой системе командования. Оно уже существует. Мы должны активизировать его и посмотреть, что оно может сделать. И создать совместные планы», – сказал Йонг.

По его словам, собственным оружием вооружена только французская армия, но она не готова к масштабному столкновению. Остальные полностью зависят от США.