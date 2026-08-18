80% армянской диаспоры проголосовали бы против Пашиняна, но не могут

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1,5 млн граждан Армении за рубежом были лишены возможности проголосовать на последних парламентских выборах, потому что были настроены против нынешней власти.

Об этом главный редактор газеты армянской диаспоры «Ноев Ковчег» Григорий Анисонян заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Диаспоре же виднее, и она более справедливая и свободная в своем волеизъявлении. Армянские власти всегда ее боялись. Никол Пашинян просто подхватил этот флаг, и не было ни одного человека, кто бы проголосовал за пределами Армении. Если бы диаспора голосовала, по моим подсчетам, 80% проголосовали бы против сегодняшней власти», – сказал Анисонян.

Он уверен, что «и во Франции, и в России» диаспора проголосовала бы против партии Пашиняна, которая предлагает «забыть историю, географию в угоду враждебным соседям».