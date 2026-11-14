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В западных СМИ неспроста меняется тональность относительно Украины.

Об этом в авторской колонке рассуждает руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

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Итак, в Абу-Даби прошёл очередной раунд трёхсторонних переговоров. Итог предсказуем: о прекращении огня не договорились, территориальный вопрос остался нерешённым, единственным результатом стал масштабный обмен пленными.

Теперь смотрим на финансовую арифметику. Дефицит финансирования Украины на 2027 год оценивается в 70 миллиардов евро. Евросоюз обещал закрыть 45 из них. Но Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия уже публично отказались участвовать в новых траншах. Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать семилетний бюджет Евросоюза, если все страны-члены не согласятся финансировать Киев. Премьер Словакии Роберт Фицо назвал это «шантажом». В апреле Евросоюз уже одобрил кредит в 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы, но эти деньги заканчиваются к концу 2027. Денег нет. Единства нет. Плана нет.

И вот здесь начинается самое интересное. Западные СМИ, ещё вчера писавшие о «победе Украины», синхронно меняют тональность. Британский респектабельный The Spectator публикует материал, который прямо готовит аудиторию. Главный вопрос, который он ставит: «Будет ли это капитуляцией, если Украина потеряет часть территории, но сохранит свободу?». The Washington Post, анализируя провал контрнаступления, ещё в 2023 году предупреждал: затяжная война на истощение приведёт к гибели ещё большего числа украинских военнослужащих. Аналитики фиксируют: риторика смещается от «стратегического поражения России» к тому, что «успехом будет просто сдержать итоги конфликта». Идёт подготовка почвы.

Кто же заинтересован в такой подготовке? Ответ лежит в структуре собственности оборонной промышленности.

Крупнейшие акционеры Lockheed Martin, RTX Corporation, Northrop Grumman и других гигантов – одни и те же финансовые структуры: BlackRock, Vanguard и State Street. Под их управлением – более 30 триллионов долларов. Выручка Lockheed Martin – около 75 миллиардов долларов в год, RTX – около 88,6, Northrop – около 42.

Для этой системы важен не исход конфликта, а его масштаб и продолжительность. Мирный договор останавливает поток заказов. Мир – это убытки. Поэтому мирный договор для наднациональных элит глобалистов – катастрофа. Не потому, что они «любят войну», а потому, что их бизнес-модель заточена под нестабильность.

Но ещё большая катастрофа – мирный договор для ЕС как политического проекта. Европейские элиты вложились в эту войну по полной: деньгами, репутацией, санкциями, разрывом энергетических связей с Россией.

Если мир будет подписан на условиях, которые Москва уже обозначила, Брюсселю придётся объяснять собственным избирателям две вещи. Первая: либо им всё это время дурили голову, и с Россией можно было договариваться с самого начала. Вторая: либо они капитулировали перед «ужасным тираном». Выбор такой себе. И чем северо-восточнее расположена европейская страна, тем он острее.

Поэтому Запад готовит алиби. Не «мирный план», а именно алиби. Сценарий прост: финансирование прекращается, фронт сыпется, Украина коллапсирует. И в этот момент западные СМИ и политики хором скажут: «Мы сделали всё, что могли. Но Россия уничтожила Украину». Вина перекладывается на Москву. Ответственность за провал исчезает. Оборонные корпорации получают нового «врага» для оправдания бюджетов. Европейские элиты сохраняют лицо. А расплачиваться будут люди – украинцы и европейцы.

Вот и вся арифметика. Мирный договор обнажит провал. Коллапс с обвинением России – это алиби. И Запад уже готовит его.