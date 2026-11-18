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Экономическая модель России в нынешнем виде уже не отвечает текущим вызовам времени.

Об этом, выступая в российской коммерческой компании «Золотой Инвест Клуб», заявил вернувшийся по обмену в Россию из американского плена полковник СВР в отставке, ныне профессор МГИМО Андрей Безруков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Безруков назвал главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину «символом той экономической модели, которая уже отжила».

«Эта экономическая модель была построена для глобального мира, где у России было место сырьевого придатка и экспортёра таланта. Вот в той модели она имела смысл. И на самом деле у нас многие люди и бизнесы очень в ней хорошо жили, были хорошо в неё вписаны и так далее. Но эта модель дальше не работает. Война показала, что она изжила себя. Это модель рантье. Вы садитесь на актив, этот актив доите, защищаете, но никакого развития внутри этой экономики не заложено. Она о стабильности, а не о развитии», – сказал Безруков.

По его словам, Россия без проблем выдает стабильность с ростом экономики 1% в год.

«Но с этой стабильностью мы обречены, потому что если Китай растёт на 4%, Соединённые Штаты растут на 2,5%, они уже много больше нас, мы будем отставать, отставать и отставать. Нам нужна экономика… такая экономическая, социальная модель, которая даёт устойчивый высокотехнологичный рост. Это значит, в ней должны быть условия для такого роста. Там должно быть долгосрочное дешёвое финансирование. Там должна быть модель, которая поощряет инновации, чтобы компании дрались за учёных. И эту модель придётся строить», – подчеркнул выступающий.

Он считает проблемой, что в государстве пока мало разговоров о том, как строить такую модель.