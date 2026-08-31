«Аграрная сверхдержава» досыта накормила Европу смертельно опасной тухлятиной

Александр Ростовцев.  
31.08.2026 18:34
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Медицина, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Торговля, Украина


Европейская пресса бьёт тревогу по поводу поставок в ЕС дешёвых во всех смыслах продуктов из Украины, ставших причиной вспышки инфекционных заболеваний.

До начала СВО «евроинтеграция» работала ни шатко ни валко. ЕС спускал Украине скудные квоты на ввоз продуктов питания, причём санитарный контроль был строгим. И уже тогда постоянно всплывала информация, что продовольствие «аграрной сверхдержавы» небезопасно для потребителя.

Европейская пресса бьёт тревогу по поводу поставок в ЕС дешёвых во всех смыслах продуктов...

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Но в последние годы, понимая, что сельхозпродукция занимает в бюджете Украины львиную долю, еврочиновники отказались от санитарного контроля, открыв все барьеры для поставок в ЕС украинской тухлятины, что вызвало вспышки заболеваний по всей Европе.

Украинские яйца стали причиной распространения сальмонеллы в Британии. За последний год этой неприятной болячкой заразились почти 260 человек, один умер. В Нидерландах, где зарегистрировано более ста случаев сальмонеллёза, виной были яйца украинских аграриев. 

С 2021 по 2023 год украинские производители травили население Британии заражённым куриным филе. Пищевая инфекция поразила 174 человек, один из них умер.

В июле этого года органы санитарного контроля ЕС связали очередную вспышку сальмонеллёза с лапшой быстрого приготовления украинского производства, затронувшую сотни людей в более чем десятке стран-членов. Цепочка поставок была отслежена вплоть до производственного предприятия под Киевом.

Но не Европой единой ограничивается украинская пищевая диверсия.

Азербайджанское агентство по безопасности пищевых продуктов недавно сообщило об обнаружении болезнетворных бактерий в партии замороженной курицы весом 4,9 тонны, поступившей из Украины.

Стоит только связаться с рагулями, и проблемы обеспечены.

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