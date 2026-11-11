«Аккуратный» Венедиктов гадает по перелетным Кушнерам

Елена Острякова.  
11.11.2026 21:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 452
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Тот факт, что после переговоров в Абу-Даби посланники Белого дома Джаред Кушнер и Стив Уиткофф полетели в Москву, является хорошей приметой.

Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил на антироссийском ютуб-канале «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Тот факт, что после переговоров в Абу-Даби посланники Белого дома Джаред Кушнер и Стив...

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«Что-то там произошло, раз они летят в Москву, эти ребята Кушнер и Уиткофф. Я бы сказал, что это, скорее, позитивно, что они летят в Москву, а потом – встречаться с Зеленским. Потому что, если ничего не произошло, то чего лететь. Когда ничего не происходит, они говорят: ну и ладно, мы Ираном займемся. Поэтому я буду аккуратным оптимистом», – сказал Венедиктов.

Он признался, что ничего не знает ходе переговоров в Абу-Даби.

«Я не очень понимаю, с чем они летят в Москву: с плюсом, с минусом. Или им не удалось на что-то склонить российскую делегацию, и они хотят, чтобы Путин это сделал», – сказал Венедиктов.

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English version :: Читать на английском «Аккуратный» Венедиктов гадает по перелетным Кушнерам

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