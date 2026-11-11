Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Тот факт, что после переговоров в Абу-Даби посланники Белого дома Джаред Кушнер и Стив Уиткофф полетели в Москву, является хорошей приметой.

Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил на антироссийском ютуб-канале «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Что-то там произошло, раз они летят в Москву, эти ребята Кушнер и Уиткофф. Я бы сказал, что это, скорее, позитивно, что они летят в Москву, а потом – встречаться с Зеленским. Потому что, если ничего не произошло, то чего лететь. Когда ничего не происходит, они говорят: ну и ладно, мы Ираном займемся. Поэтому я буду аккуратным оптимистом», – сказал Венедиктов.

Он признался, что ничего не знает ходе переговоров в Абу-Даби.