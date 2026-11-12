Активист Евромайдана: Европа сорвала переговоры о мире в Абу-Даби

Игорь Шкапа.  
12.11.2026 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 421
 
Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Украина


На безрезультатности переговоров о мире в Абу-Даби сказалось присутствие там европейских представителей.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший ВСУшник, один из «рупоров» Евромайдана Дмитрий Гнап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На безрезультатности переговоров о мире в Абу-Даби сказалось присутствие там европейских представителей. Об этом...

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«Они не сидели за столом, но в соседней комнате находились. Там была довольно представительная европейская делегация. С ними ходили советоваться украинцы регулярно. Иногда к ним выходили американцы во время этих переговоров.

И именно европейцы принимали решение относительно продолжения этой войны и судьбы этих переговоров. Европейцы приняли решение фактически ни о каком мире не договариваться, вести войну дальше.

И для этого они готовы, прежде всего, платить деньги, потому что на самом деле, будем откровенны, от мнения украинской делегации практически ничего не зависит», – сказал Гнап.

По его мнению, на сколько хватит денег, столько украинская власть будет продолжать войну и отказываться от мирных предложений, которые формулируют американцы.

«Украинские власти будут отказываться из-за того, что европейцы дают деньги на войну и будут отвергать любые варианты, которые предложат Уиткофф и Кушнер», – убежден Гнап.

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