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На безрезультатности переговоров о мире в Абу-Даби сказалось присутствие там европейских представителей.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший ВСУшник, один из «рупоров» Евромайдана Дмитрий Гнап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они не сидели за столом, но в соседней комнате находились. Там была довольно представительная европейская делегация. С ними ходили советоваться украинцы регулярно. Иногда к ним выходили американцы во время этих переговоров. И именно европейцы принимали решение относительно продолжения этой войны и судьбы этих переговоров. Европейцы приняли решение фактически ни о каком мире не договариваться, вести войну дальше. И для этого они готовы, прежде всего, платить деньги, потому что на самом деле, будем откровенны, от мнения украинской делегации практически ничего не зависит», – сказал Гнап.

По его мнению, на сколько хватит денег, столько украинская власть будет продолжать войну и отказываться от мирных предложений, которые формулируют американцы.