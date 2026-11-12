Активист Евромайдана: Европа сорвала переговоры о мире в Абу-Даби
На безрезультатности переговоров о мире в Абу-Даби сказалось присутствие там европейских представителей.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший ВСУшник, один из «рупоров» Евромайдана Дмитрий Гнап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Они не сидели за столом, но в соседней комнате находились. Там была довольно представительная европейская делегация. С ними ходили советоваться украинцы регулярно. Иногда к ним выходили американцы во время этих переговоров.
И именно европейцы принимали решение относительно продолжения этой войны и судьбы этих переговоров. Европейцы приняли решение фактически ни о каком мире не договариваться, вести войну дальше.
И для этого они готовы, прежде всего, платить деньги, потому что на самом деле, будем откровенны, от мнения украинской делегации практически ничего не зависит», – сказал Гнап.
По его мнению, на сколько хватит денег, столько украинская власть будет продолжать войну и отказываться от мирных предложений, которые формулируют американцы.
«Украинские власти будут отказываться из-за того, что европейцы дают деньги на войну и будут отвергать любые варианты, которые предложат Уиткофф и Кушнер», – убежден Гнап.
English version :: Читать на английском Активист Евромайдана: Европа сорвала переговоры о мире в Абу-Даби