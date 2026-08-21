Визит бывшего президента Украины Виктора в Баку стал для азербайджанских СМИ поводом для раздувания антироссийской истерии.

Об этом с восторгом в своём блоге рассказывает киевский антироссийский пропагандист-гомосексуал Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Когда Ильхам Алиев встречается с политиком, который по-прежнему воспринимается в российской столице в качестве одного из главных оппонентов советского и постсоветского исторического мифа , победобесия и путинского шовинизма, это является реальным сигналом для Москвы о том, что Азербайджан перестает быть переименованной бывшей советской республикой», – сказал Портников.

Он договорился до того, что визит отставного Ющенко имеет большее значение, чем визит действующего украинского узурпатора Владимира Зеленского.

«Контакты с Зеленским – это политический жест, напоминающий о том, что в Баку готовы проводить собственную внешнюю политику и поддерживать контакты и с Москвой, и с Киевом, несмотря на продолжающуюся жестокую войну…

Общение с Ющенко – это и дань историческому прошлому, в котором Ющенко пытался налаживать связи в Азербайджаном в рамках союзов, являющихся альтернативой СНГ и отрицающих российскую роль на постсоветском пространстве (речь о ГУАМ, – ред.), и напоминание о том, что представления третьего украинского президента об исторической памяти могут быть близки действующему президенту Азербайджана», – сказал Портников.