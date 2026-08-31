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По итогам объявленной Трампом «перемоги» Трампа над Ираном в США начали поиск виновных в том, почему в распоряжении вооруженных сил Ирана в обход всевозможных санкций оказалось современное оружие, вроде крылатых ракет.

Fox News по этому поводу вытащило из архива собственную статью от 2 февраля 2005 года, в которой сообщает, что украинский нардеп Григорий Омельченко направил письмо только-только вступившему в должность президента по результатам «третьего тура выборов» Виктору Ющенко, в котором заявил, что Украина в 1999–2001 годах продала около 20 крылатых ракет Х‑55 и Х‑55М с возможностью нести ядерный заряд в нарушение международных договоров.

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По словам Омельченко, шесть ракет, которые должны были быть переданы России, оказались в Иране, ещё шесть — в Китае.

Представитель генпрокуратуры Вячеслав Астапов сообщил, что расследование по факту продаж началось летом 2004 года, а в 2005 году поступили новые сведения. Также, по его словам, высокопоставленный иранский дипломат встречался с генпрокурором Святославом Пискуном.

Омельченко также утверждает, что бизнесмены, в том числе, сотрудники госкомпании «Укрспецэкспорт» и её дочерних фирм, получили крупную прибыль от незаконных сделок — в их числе продажи радиолокационного оборудования Эритрее.

Американские дипломаты в Киеве серьёзно относятся к сообщениям о незаконных продажах ракет.

Они напомнили, что нераспространение оружия — ключевой элемент глобальной борьбы с терроризмом, а Украина — близкий партнёр в этой работе.

Как можно наблюдать воочию, оргвыводов США в отношении Украины не предприняли 21 год назад, опыт не был усвоен – и киевский режим, меняющий как перчатки президентов, остался, по сути своей, до самого его гнилого нутра коррупционным и беспринципным.

Кроме того, американцы оказались необучаемыми, проигнорировав собственный печальный опыт выращивания на свою голову монстров, вроде обер-террориста Усамы бен Ладена.

Если учесть, что прямо сейчас ВСУ непосредственно на фронте обучают боевиков мексиканских и колумбийских наркокартелей навыкам беспилотной войны, в недалёком будущем американские власти смогут на собственной шкуре прочувствовать, какую гадину в вышиванке они пригрели на собственном пузе.

Свежие новости из Африки говорят о том, что бандеровцы из ГУР при поддержке Британии и Руанды натаскивают дроноводов из террористической группировки М23, контролирующей богатые месторождения на неподконтрольных властям Республики Конго территориях. Свидетельством тому стал сбитый недавно солдатами армии Конго украинский дрон «Эльф-К».

Если эта практика продолжит и дальше развиваться в том же духе, США рискует получить дронами в грызло и умыться кровью почище, чем в ходе конфликта с Ираном. Из чего следует, что Донни следовало посылать Рэтклиффа договариваться с Кремлём насчёт совместных бомбардировок как фабрик по производству дронов, так и Банковую, ГУР, СБУ, а заодно и европейских мерзавцев, помогающих Киеву вести террористическую войну с Россией.

В первую очередь, выносить Польшу, Прибалтику, Швецию, Финляндию, Данию, Испанию, а заодно Лондон, Париж и Берлин. «Резать к чёртовой матери не дожидаясь перитонита!».