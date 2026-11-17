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Инвестировать в Украину стало слишком рискованным занятием, но хорошо окупаются затраты на производство оружия – сюда и вкладываются западные бизнесмены.

Об этом в эфире видеоблога украинской редакции «Голоса Америки» заявил глава Американской торговой палаты на Украине Андрей Гундер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Инвестиции в Украину были в новые секторы, особенно в оборонный. Это новый сектор, мы видим, что этот сектор активно развивается. А другие секторы – вопрос безопасности, потому что если вы вице-президент корпорации, идете к правлению и говорите, что хотите инвестировать 10, 20, 100 миллионов долларов в Украину, то вам нужно очень четко обосновать, объяснить, зачем. Потому что такое решение принимать – любое правление не очень радо, оно скажет: «Несвоевременно, лучше подождем». Однозначно, вопрос безопасности – это то, что активно сдерживает инвестиции… Я верю, что когда будет уже окончание войны, это все будет быстро двигаться, тогда будет очень много динамики и будет сложнее, потому что будет больше конкуренции, возможностей», – рассуждал Гундер.

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