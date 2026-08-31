Западу следует незамедлительно прекращать войну на Украине, признав справедливость требований России.

Об этом в беседе с профессором кафедры международных отношений японского университета Киото Паскалем Лоттацем заявил известный американский экономист Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп недостаточно умен и психически уравновешен, а глубинное государство не заинтересовано в том, чтобы просто признать этот провал и покончить с этим. Что касается Европы, то там ситуация еще хуже. Европа погружается в глубокий экономический кризис, поскольку сама отрезала себя от естественных торговых связей с Россией. Она пытается проводить милитаризацию, которой не хочет общественность и которая в конечном счете принесет лишь беды.

И всё это под предлогом российской агрессии против Европы. Экономика Европы сейчас находится даже не в состоянии стагнации, а в состоянии спада — и не только из-за энергетического кризиса или войны, но и потому, что Европа (как и США) утратила конкурентоспособность по сравнению с Китаем», – сказал экономист.