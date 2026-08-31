Американский экономист: Отрезав себя от России, Европа погружается на дно

Игорь Шкапа.  
31.08.2026 17:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 878
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Западу следует незамедлительно прекращать войну на Украине, признав справедливость требований России.

Об этом в беседе с профессором кафедры международных отношений японского университета Киото Паскалем Лоттацем заявил известный американский экономист Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Западу следует незамедлительно прекращать войну на Украине, признав справедливость требований России. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Трамп недостаточно умен и психически уравновешен, а глубинное государство не заинтересовано в том, чтобы просто признать этот провал и покончить с этим. Что касается Европы, то там ситуация еще хуже. Европа погружается в глубокий экономический кризис, поскольку сама отрезала себя от естественных торговых связей с Россией. Она пытается проводить милитаризацию, которой не хочет общественность и которая в конечном счете принесет лишь беды.

И всё это под предлогом российской агрессии против Европы. Экономика Европы сейчас находится даже не в состоянии стагнации, а в состоянии спада — и не только из-за энергетического кризиса или войны, но и потому, что Европа (как и США) утратила конкурентоспособность по сравнению с Китаем», – сказал экономист.

По его мнению, «объективная и рациональная оценка ситуации диктует необходимость остановить войну».

«Украина становится нейтральной. НАТО объявляет об отказе от расширения. Территориальные вопросы решаются в рамках перемирия с использованием любых формулировок, какие только потребуются. А что касается Ирана, США просто сворачивают эту ужасную авантюру и возвращаются домой.

Вот как можно выйти из этой ситуации. Но для этого пришлось бы обнажить всю пустоту, всю глупость — да что там, откровенный цинизм — того, чем этот политический класс на самом деле занимается уже десятилетиями. А они не хотят, чтобы их так разоблачили», – резюмировал Сакс.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Американский экономист: Отрезав себя от России, Европа погружается на дно

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора