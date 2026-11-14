Американский историк раскритиковал Пашиняна
Нынешнее «не очень умное и сбалансированное» правительство Армении толкает страну в чужие геополитические конфликты.
Об этом американский историк Пьетро Шакарян заявил на Тбилисском форуме по нейтралитету, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Исторически Армения пыталась проводить более сбалансированную политику, но, к сожалению, сейчас мы наблюдаем, как на наших глазах правительство в Ереване затягивает Армению в пучину соперничества великих держав, что вызывает беспокойство у большинства жителей Армении», – сказал Шакарян.
Он считает, что последние парламентские выборы в Армении были сфальсифицированы.
«Официально мы имеем так называемую победу Пашиняна на последних выборах. Но, к сожалению, эти выборы были не совсем честными. Он пытается втянуть армянский народ в противостояние между Западом и Востоком», – сказал Шакарян.
Он считает, что Армения должна брать пример с Грузии.
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