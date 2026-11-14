Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нынешнее «не очень умное и сбалансированное» правительство Армении толкает страну в чужие геополитические конфликты.

Об этом американский историк Пьетро Шакарян заявил на Тбилисском форуме по нейтралитету, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Исторически Армения пыталась проводить более сбалансированную политику, но, к сожалению, сейчас мы наблюдаем, как на наших глазах правительство в Ереване затягивает Армению в пучину соперничества великих держав, что вызывает беспокойство у большинства жителей Армении», – сказал Шакарян.

Он считает, что последние парламентские выборы в Армении были сфальсифицированы.

«Официально мы имеем так называемую победу Пашиняна на последних выборах. Но, к сожалению, эти выборы были не совсем честными. Он пытается втянуть армянский народ в противостояние между Западом и Востоком», – сказал Шакарян.

Он считает, что Армения должна брать пример с Грузии.