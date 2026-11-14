Американский историк раскритиковал Пашиняна

Елена Острякова.  
14.11.2026 14:34
  (Мск) , Москва
Просмотров: 460
 
Армения, Дзен, Политика


Нынешнее «не очень умное и сбалансированное» правительство Армении  толкает страну в чужие геополитические конфликты.

Об этом американский историк Пьетро Шакарян заявил на Тбилисском форуме по нейтралитету, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешнее «не очень умное и сбалансированное» правительство Армении  толкает страну в чужие геополитические конфликты....

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«Исторически Армения пыталась проводить более сбалансированную политику, но, к сожалению, сейчас мы наблюдаем, как на наших глазах правительство в Ереване затягивает Армению в пучину соперничества великих держав, что вызывает беспокойство у большинства жителей Армении», – сказал Шакарян.

Он считает, что последние парламентские выборы в Армении были сфальсифицированы.

«Официально мы имеем так называемую победу Пашиняна на последних выборах. Но, к сожалению, эти выборы были не совсем честными. Он пытается втянуть армянский народ в противостояние между Западом и Востоком», – сказал Шакарян.

Он считает, что Армения должна брать пример с Грузии.

Метки:

English version :: Читать на английском Американский историк раскритиковал Пашиняна

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