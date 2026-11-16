Американский писатель: «Посмотрите на эти Парады Победы – русские никогда не сдаются»
Европейцы глубоко заблуждаются, что удары по российским НПЗ заставят Москву признать поражение.
Об этом на канале американского подполковника в отставке Дэниела Дэвиса заявил писатель и бывший военнослужащий ВМС США Мэтт Брэкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они (ЕСовцы) находятся в пузыре самообмана. Они делают заявления до сих пор, что большее количество ракет, попадающих в большее количество нефтеперерабатывающих заводов в России, заставит русских уйти.
Они не понимают. У европейцев были некоторые победы и некоторые поражения во Второй мировой войне, но капитуляция не является чем-то необычным для французов… Русские взрослеют, их первомайские парады, их парады в честь Дня Победы невероятны.
То, как они держат практически иконы своих дедушек. Дети маршируют с иконами своих дедушек, показывая их в форме во время их Великой Отечественной войны. Мы отмечаем Четвертое июля (День независимости) – это хот-доги и пиво. Они отмечают День Победы, и это как память о более чем 20 миллионах погибших в той войне. Они не сдались», – сказал американец.
Он подчеркнул, что это не просто древняя история 70-летней давности.
«Каждое поколение русских воспитывается на этом. Дедушка пожертвовал собой. Мы никогда не сдадимся. Дедушка никогда не сдавался», – заявил писатель.
По его словам, нечто похожее происходит и в Иране.
«Иракцы, иранцы не сдались, когда у них было убито около двух миллионов человек. Русские не сдались, когда у них было убито 20 миллионов человек. Эти люди не сдаются. И это не история. Так воспитывают каждое поколение. Не сдавайтесь», – резюмировал Брэкен.
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