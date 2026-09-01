Американский профессор: «Некомпетентность европейских лидеров ведет мир к ядерной войне»
Европа фактически требует капитуляции России, обладающей огромными запасами ядерного оружия.
Об этом в беседе с американским геополитическим аналитиком Брэндоном Вейхертом заявил профессор истории в Аризонском университете Дэвид Гиббс, специализирующийся на внешней политике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Меня крайне тревожит та риторика, которая исходит из Европы. Она — одна из самых безрассудных и пугающих, что я когда-либо слышал за свою жизнь. Я достаточно стар, чтобы помнить времена холодной войны, но то, что сейчас говорят и делают в Европе, выходит далеко за рамки всего, что происходило в период холодной войны.
Каллас — фактически министр иностранных дел ЕС. Она — голос внешней политики Европейского союза. И она заявила, что хотела бы видеть Россию расчлененной на части. По сути, это означает, что никакого урегулирования путем переговоров, никакого компромисса не будет. Она хочет полного разгрома России», – обратил внимание Гиббс.
Он подчеркнул, что Россия — это страна, обладающая 1800 развернутыми боеготовыми ядерными боеголовками.
«И мысль о том, что можно одержать военную победу над такой страной — или даже просто попытаться это сделать, — это прямой путь к ядерной войне. Боюсь, что именно к этому всё и идет. Дело в том, что европейские лидеры произносят подобные вещи — невероятно опасные вещи. Они собираются в какой-то момент ввести войска на Украину. Они собираются потребовать — в качестве условия мира, — чтобы Путина и высшее руководство страны выдали для суда за военные преступления. По сути, это требование капитуляции. Они требуют капитуляции. Невозможно добиться капитуляции страны, обладающей 1800 ядерными боеголовками, без ядерной войны», – убежден профессор.
По его словам, такого низкого уровня политического руководства в Европе не было с 1930-х годов, что отражается в результатах опросов общественного мнения, показывающих, что ведущие европейские политики — одни из самых непопулярных за всю историю проведения таких опросов.
«И это вовсе не преувеличение. Взять хотя бы Великобританию: за последнее десятилетие там сменилось, кажется, шесть или семь премьер-министров. Да, один за другим. И, знаете, у Мерца и Макрона, по-моему, рейтинг в какой-то момент опускался ниже 20%. Не знаю точно, каковы показатели в последних опросах. Это крайне некомпетентные лидеры, но это не значит, что они не могут развязать войну, которая способна перерасти в ядерную. Вот чего я опасаюсь», – тревожится Гиббс.
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