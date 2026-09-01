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Русские лучше американцев знают, что происходит на украинском фронте, а потому абсурдными выглядят утверждения, будто директор ЦРУ приезжал в Москву, чтобы «донести правду».

Об этом в беседе с американским геополитическим аналитиком Брэндоном Вейхертом заявил профессор истории в Аризонском университете Дэвид Гиббс, специализирующийся на внешней политике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Утверждение, озвученное в New York Times (будто это был способ донести до русских, насколько плачевна их ситуация на поле боя), не выглядит убедительным. Ведь русские, вероятно, гораздо лучше Рэтклиффа знают, что происходит на фронте. И я просто не вижу смысла в том, чтобы он пересекал Атлантику на своем огромном C-17 только ради того, чтобы сообщить русским информацию, которая им, скажем так, была не нужна», – сказал Гиббс.

По его мнению, ЦРУшник приезжал для попыток угрожать РФ.

«Именно так действует Трамп. Ему нравится запугивать людей — это его стиль… Разумеется, Путин — не тот человек, который легко поддается запугиванию, но Трамп, очевидно, хочет использовать любую возможность для этого. Этот человек — директор ЦРУ, а война на Украине, значительная часть происходящего там — дело рук ЦРУ. Вероятно, ЦРУ играет важную роль в нынешних атаках беспилотников на территории России. Многие действия, которые предпринимают украинцы, вероятно, по крайней мере отчасти, координируются ЦРУ», – убежден эксперт.

По его мнению, Трамп направил Рэтклиффа выступить в роли «крутого парня».

«Какое-то требование, своего рода ультиматум или что-то в этом роде — касательно Ирана или Украины, а скорее всего, и того, и другого», – предполагает профессор.

Впрочем, он уверен, что угрозами Россию не запугать.