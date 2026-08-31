Визит директора ЦРУ в Москву не связан с якобы угрозой со стороны России странам Балтии, как утверждает ряд СМИ.

Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В странах Балтии нет ощущения, что русские собираются вторгнуться. И опять же, об этом пишет Kyiv Independent. И я спрашиваю себя: что делает Рэтклифф? То есть, в чем здесь угроза, действительно ли русские могут пойти на такой шаг?

А потом я говорю себе: ну, может быть, дела на поле боя идут из рук вон плохо, и начинает сабатывать логика Сергея Караганова? Они понимают, что не могут победить на поле боя. Поэтому им приходится бомбить какие-то страны Восточной Европы, и они начнут со стран Балтии.

Но, как вы знаете, Гленн, на самом деле у русских дела на поле боя идут очень хорошо. Их воздушная кампания проходит весьма успешно, они превратили Украину в страну, не имеющую выхода к морю, что влечет за собой катастрофические экономические последствия.

Поэтому трудно представить, что аргумент Караганова сейчас вступает в силу и тем самым побуждает Рэтклиффа отправиться в Москву», – сказал Миршмайер.