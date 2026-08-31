Американский профессор: «У русских дела идут хорошо, а вот Британии пора срочно задуматься»

Игорь Шкапа.  
31.08.2026 20:35
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Визит директора ЦРУ в Москву не связан с якобы угрозой со стороны России странам Балтии, как утверждает ряд СМИ.

Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Визит директора ЦРУ в Москву не связан с якобы угрозой со стороны России странам...

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«В странах Балтии нет ощущения, что русские собираются вторгнуться. И опять же, об этом пишет Kyiv Independent. И я спрашиваю себя: что делает Рэтклифф? То есть, в чем здесь угроза, действительно ли русские могут пойти на такой шаг?

А потом я говорю себе: ну, может быть, дела на поле боя идут из рук вон плохо, и начинает сабатывать логика Сергея Караганова? Они понимают, что не могут победить на поле боя. Поэтому им приходится бомбить какие-то страны Восточной Европы, и они начнут со стран Балтии.

Но, как вы знаете, Гленн, на самом деле у русских дела на поле боя идут очень хорошо. Их воздушная кампания проходит весьма успешно, они превратили Украину в страну, не имеющую выхода к морю, что влечет за собой катастрофические экономические последствия.

Поэтому трудно представить, что аргумент Караганова сейчас вступает в силу и тем самым побуждает Рэтклиффа отправиться в Москву», – сказал Миршмайер.

По его мнению, самая большая угроза связана с Великобританией, которая решила передать Киеву технологии производства ракет.

«Мария Захарова, официальный представитель МИД, заявила прямо, что русские вполне могут нанести удар по британским объектам на территории Украины. А затем она произнесла слова «и за ее пределами». Вдумайтесь в эти слова — «и за ее пределами».

Это может означать удары по британским объектам вне Украины, возможно, по самой Британии или по британскому кораблю в море. По-моему, Россия посылала Западу — и особенно Британии — совершенно ясный сигнал: если они продолжат поддерживать удары этими высокотехнологичными крылатыми ракетами по российской территории, им следует быть готовыми к возможному ответному удару России — не только по британским объектам внутри Украины, но и за ее пределами», – подчеркнул профессор.

При этом Мишмайер добавил, что, судя по всему, тема британских ракет во время визита директора ЦРУ не поднималась, дав понять, что теряется в догадках об истинных целях поездки.

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