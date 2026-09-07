Рядовым американцам абсолютно все равно, что происходит на Украине и как долго там может продлится конфликт.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил американский политолог и публицист Леон Вайнштейн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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