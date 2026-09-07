Америке безразлично, что происходит на Украине, – Вайнштейн
Рядовым американцам абсолютно все равно, что происходит на Украине и как долго там может продлится конфликт.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил американский политолог и публицист Леон Вайнштейн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если Украина готова терять то, что она теряет сейчас, в человеческой силе, во всем остальном, то Украина может держаться очень долго. Поэтому, сколько будет еще война, конце концов, честно говоря, нам в Америке это не мешает жить. Да, жизнь происходит абсолютно точно так же в то время, как на Киев падают бомбы, стреляют и убивают людей. И точно также как в Россию летят дроны и взрывают всякие и склады, и НПЗ, и тому подобное.
У нас в этом смысле люди пришли домой, посмотрели новости – может, мелькнула Украина, может и не мелькнула, может два раза в неделю мелькнула – кого это вообще волнует. Ну и ладно – так не будет там мира, понимаете, это перестало быть первостепенной задачей, даже второстепенной задачей администрации, поэтому с точки зрения Америки – ну происходит, а что там происходит в конце концов – и бог с ним», – заявил Вайнштейн.
English version :: Читать на английском Америке безразлично, что происходит на Украине, – Вайнштейн