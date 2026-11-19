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Украинские спецслужбы могут организовать удары по польским гражданским объектам.

Об этом в эфире видеоканала NASI заявил политолог, бывший аналитик по вопросам международной безопасности в канцелярии президента Польши Леха Качиньского Лешек Сыкульский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт заметил, что экс-президент Анджей Дуда и лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский признали, что украинский диктатор пытается втянуть Польшу в войну с Россией.

«Мы сейчас находимся в ситуации, когда можно ожидать учащения попыток организовать провокации «под чужим флагом» — сценарии, в которых могут быть задействованы украинские спецслужбы с целью переложить ответственность за эти провокации на РФ. Это может быть, например, атака с воздуха на гражданские объекты или гражданскую инфраструктуру. Это также может включать террористические акты против политиков или различного рода взрывы — в торговых центрах, метро, ​​местах скопления мирных жителей и так далее», – говорит Сыкульский.

Он считает опасным звучащие в Польше призывы заблокировать Калининградскую область и даже подвергнуть ее бомбардировкам. При этом добавил, что технические возможности у Польши есть, но мало кто говорит о последствиях.

«Я знаком с российскими военными доктринами и доктринами ведения войны – и знаю, что в подобной ситуации у России будут открыты все пути — все двери — для применения тактического ядерного оружия или нанесения так называемого «деэскалационного» ядерного удара», – сказал эксперт.

По его оценке, даже без ядерного удара в первые часы российского ответа все военные спутники Польши будут выведены из строя, начнется массированная кибератака, а на страну полетят дроны и ракеты.

«Целями стали бы нефтегазовые терминалы, трубопроводы — как нефтяные, так и газовые, — объекты системы водоснабжения, а также все важнейшие электростанции Польши. Польша осталась бы без газа и электричества. Были бы нанесены удары по государственным пунктам управления. Речь идет об «обезглавливающих» ударах по высшему руководству Польши, Генеральному штабу, Оперативному командованию вооруженных сил, Генеральному командованию вооруженных сил, Командованию сил специальных операций и Командованию войск территориальной обороны — всё это с целью ликвидировать «голову», принимающую решения», – описывает последствия аналитик.

По его мнению, в таких атаках были бы задействованы как средства воздушного нападения, так и диверсионно-разведывательные группы, которые Россия содержит и формирует, в том числе из числа граждан Украины, на территории Польши.