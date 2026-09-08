Англосаксы не позволят Европе поднять белый флаг – Казаков
Европейские континентальные страны, как баранов на убой, гонят на войну с Россией.
Об этом в интервью депутату Госдумы РФ Михаилу Делягину заявил экс-советник первого главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С самого начала СВО, для двух участников, России и Украины, этот конфликт носил экзистенциальный характер.
А для Европы это была война по интересу. Это была война по выбору, в расчете на будущие дивиденды – делить Россию, земли, ресурсы. И вот, в один прекрасный день до них дошло, что для Европы этот конфликт тоже стал экзистенциальным.
Потому что они сейчас настолько склеили себя с Украиной и с киевским режимом, что поражение Украины на земле является стратегическим и историческим поражением Европы. И они это поняли. Они не выкинут белый флаг», – сказал Казаков.
«А сзади сидят британцы, для которых это родная стихия. Они же столетиями стравливали континентальные державы друг с другом, а сами сидели за Ла-Маншем: отлично, втянуть Европу в войну с Россией, главное, что мы на острове. И тот [Трамп] сидит между нами – и океан. Англосаксы все время за водой.
Поэтому, в какой-то степени континентальная Европа – тоже жертвы этой кампании, но только в жертву их приносят англосаксы. А они как бараны, идут», – добавил он.
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