Англосаксы не позволят Европе поднять белый флаг – Казаков

Максим Столяров.  
08.09.2026 17:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 871
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, США, Украина


Европейские континентальные страны, как баранов на убой, гонят на войну с Россией.

Об этом в интервью депутату Госдумы РФ Михаилу Делягину заявил экс-советник первого главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские континентальные страны, как баранов на убой, гонят на войну с Россией. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«С самого начала СВО, для двух участников, России и Украины, этот конфликт носил экзистенциальный характер.

А для Европы это была война по интересу. Это была война по выбору, в расчете на будущие дивиденды – делить Россию, земли, ресурсы. И вот, в один прекрасный день до них дошло, что для Европы этот конфликт тоже стал экзистенциальным.

Потому что они сейчас настолько склеили себя с Украиной и с киевским режимом, что поражение Украины на земле является стратегическим и историческим поражением Европы. И они это поняли. Они не выкинут белый флаг», – сказал Казаков.

«А сзади сидят британцы, для которых это родная стихия. Они же столетиями стравливали континентальные державы друг с другом, а сами сидели за Ла-Маншем: отлично, втянуть Европу в войну с Россией, главное, что мы на острове. И тот [Трамп] сидит между нами – и океан. Англосаксы все время за водой.

Поэтому, в какой-то степени континентальная Европа – тоже жертвы этой кампании, но только в жертву их приносят англосаксы. А они как бараны, идут», – добавил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Англосаксы не позволят Европе поднять белый флаг – Казаков

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора