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Украинский конфликт близок к своему завершению на условиях России.

Об этом в своем видеоблоге заявил лидер Рабочей партии Великобритании, депутат парламента семи созывов Джордж Галлоуэй, исключенный в 2003 году из Лейбористской партии за осуждение агрессии против Ирака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Галлоуэй считает, что война закончится примерно через шесть недель.

«Экономические, военные, политические и стратегические причины капитуляции западного лагеря нетрудно увидеть. Последствия для европейской экономики нескончаемого изобилия, которым они забили ноздри киевского воришки Зеленского, достаточно ясны… Европейская экономика находится в свободном падении. Миллионы людей на улицах в Польше, Германии, Испании, Италии, пока не в Великобритании, но медленно встающие британцы выскажут свое мнение в свое время», – говорит политик.

По его словам, в ночь перед эфиром на Украине было убито одним ударом более 100 иностранных наемников.

«Многие из них, к сожалению, британцы», – сказал он.

«Правда в том, что политическая, экономическая и военная логика диктует сделку сейчас, прежде чем сделка, которая в конечном итоге будет достигнута, будет неузнаваема для тех, кто изначально был полон решимости и хвастался, что они собираются развалить Россию на мелкие кусочки», – подчеркнул Галлоуэй.

Он отмечает, что большая часть населения мира никогда не принимала того, что Россия в каком-либо смысле является государством-изгоем.

«Но те, кто настаивал на том, что была, будут с большим рвением направляться в Москву. Британцы, возможно, будут последними, но и они приедут. Может быть, тогда Энди Бернем посвятит меня в рыцари и даст мне работу торгового представителя по делам британской промышленности и предпринимательства в России. Случались странные вещи», – иронизирует политик.

Впрочем, далее он все же заметил, что вероятность окончания войны к православному Рождеству составляет 50 процентов.