Арцах-Карабах – это исконные земли Российской Империи – армянский журналист

Елена Острякова.  
18.08.2026 16:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 739
 
Азербайджан, Армения, Война, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Закавказье, Нагорный Карабах, Общество, Политика, Россия


Россия потеряла больше чем Армения от захвата Азербайджаном Нагорного Карабаха в 2023 году

Об этом главный редактор газеты армянской диаспоры «Ноев Ковчег» Григорий Анисонян заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия потеряла больше чем Армения от захвата Азербайджаном Нагорного Карабаха в 2023 году Об...

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«Одна из колыбелей Армении это Арцах. К сожалению, и в Армении этого не поняли нынешние власти, и в России этого не поняли. Россия потеряла Арцах больше, чем сама Армения.

Арцах-Карабах – это исконные земли Российской Империи, за которые Россия проливала кровь своих солдат в войне с Персией. Грибоедов там погиб. Как сказал Затулин, потерять Арцах – вытащить кирпич из фундамента здания. Был вынут кирпич из фундамента интересов России на Кавказе», – сказал  Анисонян.

При этом он отметил, что итоги последних парламентских выборов не позволят премьер-министру Николу Пашиняну поменять конституцию Армении по требованию Азербайджана и вычеркнуть оттуда упоминание Арцаха-Карабаха.

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English version :: Читать на английском Арцах-Карабах – это исконные земли Российской Империи – армянский журналист

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