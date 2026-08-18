Россия потеряла больше чем Армения от захвата Азербайджаном Нагорного Карабаха в 2023 году

Об этом главный редактор газеты армянской диаспоры «Ноев Ковчег» Григорий Анисонян заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одна из колыбелей Армении это Арцах. К сожалению, и в Армении этого не поняли нынешние власти, и в России этого не поняли. Россия потеряла Арцах больше, чем сама Армения.

Арцах-Карабах – это исконные земли Российской Империи, за которые Россия проливала кровь своих солдат в войне с Персией. Грибоедов там погиб. Как сказал Затулин, потерять Арцах – вытащить кирпич из фундамента здания. Был вынут кирпич из фундамента интересов России на Кавказе», – сказал Анисонян.