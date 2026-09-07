Армянский политолог объяснил, как Пашинян «морочил голову Кремлю»

Елена Острякова.  
07.09.2026 17:12
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Армения, Дзен, Дипломатия, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал


Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Путиным в Бишкеке весьма странно изложил свое видение российско-армянских отношений.

Об этом директор созданного на швейцарские деньги ереванского Института Кавказа Александр Искандарян заявил «Армянским новостям», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Путиным в Бишкеке весьма странно...

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«Давайте переведем с дипломатического или пиаровского – то, что фактически говорит премьер Армении Кремлю. «Мы вообще-то хотим в Евросоюз, но нас туда не берут. И еще долго не возьмут. Как только нас туда возьмут, мы туда пойдем. Но пока не пошли, мы до этого времени будем с вами».

Ну как могут к этому относиться в Кремле?! Конечно, никакой перспективы вступления в ЕС в ближайшие десятилетия нет», – сказал Искандарян.

При этом он считает, что даже если Пашинян откажется от своей странноватой риторики, общий тренд на отдаление от России это не изменит.

«У России есть всего два инструментария работы на постсоветском пространстве. Это цены на энергоносители и безопасность.

На Азербайджан влияли через Армению и наоборот. Инструментом этого был Нагорный Карабах.

Сейчас этот фактор уже не работает. Армении безопасность от России уже не нужна, ибо Армения уже проиграла войну. А Азербайджану безопасность от России не нужна ибо он уже выиграл эту войну», – – сказал Искандарян.

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English version :: Читать на английском Армянский политолог объяснил, как Пашинян «морочил голову Кремлю»

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