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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Путиным в Бишкеке весьма странно изложил свое видение российско-армянских отношений.

Об этом директор созданного на швейцарские деньги ереванского Института Кавказа Александр Искандарян заявил «Армянским новостям», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте переведем с дипломатического или пиаровского – то, что фактически говорит премьер Армении Кремлю. «Мы вообще-то хотим в Евросоюз, но нас туда не берут. И еще долго не возьмут. Как только нас туда возьмут, мы туда пойдем. Но пока не пошли, мы до этого времени будем с вами». Ну как могут к этому относиться в Кремле?! Конечно, никакой перспективы вступления в ЕС в ближайшие десятилетия нет», – сказал Искандарян.

При этом он считает, что даже если Пашинян откажется от своей странноватой риторики, общий тренд на отдаление от России это не изменит.