Артамонов: До прямой войны с НАТО остаётся меньше, чем нам говорят

Вадим Москаленко.  
16.11.2026 15:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия


К 2028 году страны НАТО планируют достигнуть паритета с Россией в гиперзвуковых ракетах. К прямому конфликту с русскими они будут готовы, как только завершат перемещение ядерного оружия в страны Восточной Европы.

Об этом на канале газеты парламентского собрания Союза Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

К 2028 году страны НАТО планируют достигнуть паритета с Россией в гиперзвуковых ракетах. К...

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«30-й год звучит от Писториуса, звучит у министра обороны Литвы Каунаса, у генерала Бундесвера Фройдинга. Широко используемая дата.

Но ведь мы с вами знаем, что, когда кто-то дату твердит упорно, значит, эта дата неправильная. Ну что нам, враги решили эту секретную информацию «слить»?

В принципе, я считаю, что единственное, что сейчас их сдерживает: они очень любят использовать выражение «окно баллистических возможностей для России закроется через два года».

Сейчас 26-й заканчивается. Считаю, что на 28-й год они лихорадочной работой, я не отказываю им в уме и в профессиональной подготовке, они думают выйти на технологии гиперзвука. По крайней мере, американско-австралийские исследования идут семимильными шагами», – сказал Артамонов.

Он напомнил, что во Франции на складах лежат сотни ядерных боеголовок, которые скоро будут перемещены в Восточную Европу.

«Вот они эти боеголовки передадут. Во имя, конечно, «всего мира на Земле, защиты якобы этих стран», – мы всё хорошо понимаем.

Вот время передачи – это и есть время подготовки. Приблизительно два года. Только что объединились потенциалы Франции и Англии в области производства ядерного оружия», – обрисовал тревожную ситуацию эксперт.

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English version :: Читать на английском Артамонов: До прямой войны с НАТО остаётся меньше, чем нам говорят

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