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К 2028 году страны НАТО планируют достигнуть паритета с Россией в гиперзвуковых ракетах. К прямому конфликту с русскими они будут готовы, как только завершат перемещение ядерного оружия в страны Восточной Европы.

Об этом на канале газеты парламентского собрания Союза Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«30-й год звучит от Писториуса, звучит у министра обороны Литвы Каунаса, у генерала Бундесвера Фройдинга. Широко используемая дата. Но ведь мы с вами знаем, что, когда кто-то дату твердит упорно, значит, эта дата неправильная. Ну что нам, враги решили эту секретную информацию «слить»? В принципе, я считаю, что единственное, что сейчас их сдерживает: они очень любят использовать выражение «окно баллистических возможностей для России закроется через два года». Сейчас 26-й заканчивается. Считаю, что на 28-й год они лихорадочной работой, я не отказываю им в уме и в профессиональной подготовке, они думают выйти на технологии гиперзвука. По крайней мере, американско-австралийские исследования идут семимильными шагами», – сказал Артамонов.

Он напомнил, что во Франции на складах лежат сотни ядерных боеголовок, которые скоро будут перемещены в Восточную Европу.