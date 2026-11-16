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Произошедший на минувших выходных авиационный коллапс в США имеет косвенное отношение к войне на Украине.

Об этом в авторской колонке рассказывает руководитель исполкома региональной организации «Единой России» Алексей Муратов.

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13 ноября в США произошёл тотальный авиаблэкаут: Федеральное авиационное управление почти на пять часов остановило все вылеты по стране. Официальная причина – подрядчик L3Harris Technologies менял на удалённом объекте старую медную проводку на оптоволокно и установил неисправный маршрутизатор. Тот начал «флудить» – отправлять в сеть более тысячи попыток подключения каждые четыре-пять секунд, – и забил каналы связи, которые диспетчеры используют для переговоров с пилотами и передачи радиолокационных данных.

Министр транспорта Шон Даффи прямо сказал: следствие рассматривает две версии – «некомпетентность» подрядчика или бракованный роутер.

Масштаб последствий впечатляет. За пятницу и субботу, по данным FlightAware, сбой затронул более 20 тысяч рейсов, из них тысячи были отменены. Это тысячи ежедневных полётов в воздушном пространстве США. Авиакомпании, пассажиры, грузоотправители – все они заплатили за то, что кто-то в цепочке подрядчиков L3Harris не проверил оборудование перед установкой.

И это при том, что, по словам главы FAA Брайана Бедфорда, «нет никаких свидетельств» кибератаки или вмешательства искусственного интеллекта. Президент Трамп и Министерство внутренней безопасности тоже исключили версию с внешним вмешательством. Проблема не в хакерах. Проблема в системе.

А теперь посмотрим, кто владеет L3Harris и на чём эта компания зарабатывает. По данным на середину 2026, крупнейший институциональный акционер – BlackRock с пакетом 10,21%. Vanguard Capital Management держит 6,53%, State Street – 4.89%. В сумме – более 21% голосов в компании, которая в третьем квартале отчиталась о рекордном портфеле заказов в 53,2 миллиарда долларов. Выручка за девять месяцев – более 16 миллиардов, прогноз на год – почти 24. Среди свежих контрактов – шесть миллиардов на двигатели для комплексов THAAD.

То есть L3Harris – не бедная компания, которая не может позволить себе нормальный роутер. Это гигант с выручкой в десятки миллиардов, акционерами из числа крупнейших фондов мира и государственными контрактами, которые гарантируют ему прибыль независимо от того, летают ли самолеты.

В августе компания пережила кризис управления: председатель совета директоров и CEO Кристофер Кубасик покинул пост после внутреннего расследования, а IPO ракетного подразделения отложили до середины 2027.

Но даже эти встряски не меняют главного: компания живёт за счёт оборонных заказов, а не за счёт качества гражданской инфраструктуры. Модернизация FAA – это «попутная» история. Приоритет – ракеты, THAAD, PAC-3, системы для Пентагона. Роутер, который обрушил авиасообщение, никого не интересовал, пока не стало поздно.

BlackRock, Vanguard и State Street – те же самые фонды, которые владеют долями в Rheinmetall, Lockheed Martin и других оборонных подрядчиках, получающих прибыль от украинского конфликта. Их бизнес-модель не зависит от того, работает ли авиадиспетчерская связь в США или нет. Их доход – это дивиденды и рост капитализации, а не безопасность пассажиров.

Сбой в авиации показал, что происходит, когда гражданская инфраструктура финансируется по остаточному принципу, а деньги и внимание уходят туда, где живут контракты и прибыль. Это не «техническая случайность». Это логика системы, в которой элиты получают дивиденды, а расплачиваются обычные люди.