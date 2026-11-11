Австрийский бизнесмен из Киева: «Жизнь Зеленского под угрозой – мира не будет»

Игорь Шкапа.  
11.11.2026 16:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинский диктатор Владимир Зеленский не в состоянии остановить войну, за продолжение которой выступает ряд влиятельных групп в стране.

Об этом в эфире австрийского телеканала заявил работающий на Украине австрийский предприниматель Вальтер Комарек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский диктатор Владимир Зеленский не в состоянии остановить войну, за продолжение которой выступает ряд...

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Гость эфира считает, что на переговорах по урегулированию украинского конфликта прорывов ждать не стоит.

«К тому же Зеленский не поддерживает идею территориальных уступок. Зеленский — не единственный, кто принимает здесь решения. На Украине есть множество групп, которые выступают против таких уступок. Это, например, военные или военизированные формирования и тому подобное.

Кроме того, существуют группы, которые по-прежнему заинтересованы в продолжении войны, поскольку зарабатывают на ней огромные деньги. И в данный момент Зеленский не может полностью контролировать эти группы.

Иными словами — не пытаюсь выгородить Зеленского — ему, на мой взгляд, крайне сложно положить конец этой войне и пойти по пути компромиссов. На Украине слишком много влиятельных людей, которые имеют право голоса и, скорее всего, оказывают давление, причём давление самого разного рода», – сказал Комарек.

У него складывается впечатление, что «Зеленский сейчас борется за свою жизнь».

«Ведь как только он покинет свой пост, например, перестанет быть президентом Украины или решит уйти в отставку, для многих ситуация может стать крайне опасной.

Существуют определенные группы, которые оказывают мощное давление, и если Зеленский пойдет на компромисс, который эти группы не примут, то, полагаю, он окажется под колоссальным физическим давлением», – подчеркнул Комарек.

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