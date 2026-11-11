Украинский диктатор Владимир Зеленский не в состоянии остановить войну, за продолжение которой выступает ряд влиятельных групп в стране.

Об этом в эфире австрийского телеканала заявил работающий на Украине австрийский предприниматель Вальтер Комарек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гость эфира считает, что на переговорах по урегулированию украинского конфликта прорывов ждать не стоит.

«К тому же Зеленский не поддерживает идею территориальных уступок. Зеленский — не единственный, кто принимает здесь решения. На Украине есть множество групп, которые выступают против таких уступок. Это, например, военные или военизированные формирования и тому подобное.

Кроме того, существуют группы, которые по-прежнему заинтересованы в продолжении войны, поскольку зарабатывают на ней огромные деньги. И в данный момент Зеленский не может полностью контролировать эти группы.

Иными словами — не пытаюсь выгородить Зеленского — ему, на мой взгляд, крайне сложно положить конец этой войне и пойти по пути компромиссов. На Украине слишком много влиятельных людей, которые имеют право голоса и, скорее всего, оказывают давление, причём давление самого разного рода», – сказал Комарек.