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Если Россия решит атаковать НАТО, то может добиться эффекта неожиданности.

Об этом в эфире новостного видеоканала Zeit im Bild заявил австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте полковник Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая подняла тему беспилотников, залетающих в воздушное пространство ЕС, поинтересовавшись, что стоит за этим.

«С точки зрения России, некоторые европейские государства, например Германия, уже фактически являются участниками конфликта, поскольку производят компоненты или детали для беспилотников, необходимых Украине для нанесения ударов по России на большие расстояния. В ответ Россия предпринимает контрмеры — в частности, направляя беспилотники в воздушное пространство стран НАТО», – сказал австрийский полковник.

У него спросили, достаточно ли у стран НАТО средств, чтобы противостоять подобным действиям или отразить их.