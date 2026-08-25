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Россия настроена победить Украину в военном противостоянии.

Об этом в эфире новостного видеоканала Zeit im Bild заявил австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте полковник Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что президент России рассматривает вопрос ракет для систем ПВО [Украины] как своего рода ахиллесову пяту. Именно поэтому Россия сейчас усиливает атаки с применением новых видов вооружений — реактивных беспилотников и баллистических ракет… При этом Россия убеждена, что сможет выиграть эту войну», – сказал Райснер.

Ведущая, заметив, что Украина наносит удары вглубь России, спросила, неужели это лишь уколы, которые не влияют на ситуацию.

«Да. Весной и летом Украине удалось перехватить инициативу на оперативном и стратегическом уровнях, но сейчас она снова её теряет», – подчеркнул полковник.

Он добавил, что Украине будет очень сложно пройти зиму, поскольку, как признало минэнерго, 80% критически важной энергетической инфраструктуры страны разрушено или повреждено, причем в условиях острейшего дефицита средств ПВО.