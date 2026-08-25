Австрийский полковник: Путин нащупал ахиллесову пяту Украины
Россия настроена победить Украину в военном противостоянии.
Об этом в эфире новостного видеоканала Zeit im Bild заявил австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте полковник Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очевидно, что президент России рассматривает вопрос ракет для систем ПВО [Украины] как своего рода ахиллесову пяту. Именно поэтому Россия сейчас усиливает атаки с применением новых видов вооружений — реактивных беспилотников и баллистических ракет… При этом Россия убеждена, что сможет выиграть эту войну», – сказал Райснер.
Ведущая, заметив, что Украина наносит удары вглубь России, спросила, неужели это лишь уколы, которые не влияют на ситуацию.
«Да. Весной и летом Украине удалось перехватить инициативу на оперативном и стратегическом уровнях, но сейчас она снова её теряет», – подчеркнул полковник.
Он добавил, что Украине будет очень сложно пройти зиму, поскольку, как признало минэнерго, 80% критически важной энергетической инфраструктуры страны разрушено или повреждено, причем в условиях острейшего дефицита средств ПВО.
«Кто-то может возразить, что прошлая зима тоже была тяжелой. И это правда. Но проблема в том, что критически важная инфраструктура, разрушенная прошлой зимой, практически не была восстановлена.
Это означает, что нас ждет особенно суровая зима, учитывая тот факт, что украинцам по большей части не удалось устранить ущерб, нанесенный российскими атаками. Так что вы совершенно правы: можно ожидать более суровой зимы», – резюмировал Райснер.
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