Азаров обещает украинцам пенсию – 8 долларов

Елена Острякова.  
11.11.2026 09:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2767
 
Дзен, Украина, Экономика коллапса


Фантомный рост ВВП Украины на 1,2% в этом году (в предыдущие рисовали 3%) на две трети состоит из средств западных кредитов.

Об этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил каналу «Надия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фантомный рост ВВП Украины на 1,2% в этом году (в предыдущие рисовали 3%) на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Когда начнем отдавать, ВВП сразу упадет до мизерных процентов. Кстати, и покупательная способность гривны упадет. Гривна может опираться либо на долларовый, либо на промышленный запас, например, пшеницы. А если все разрушено, гривне опираться не на что. Так что она обесценится», – сказал Азаров.

Он прогнозирует возвращение Украины в 90-е годы прошлого века.

«Снова вернемся в тот страшный 92-й год, когда люди получали пенсию по 8 долларов в месяц. Если кто-то забыл, пусть у своих бабушек и дедушек спросит, каким был размер пенсии, и как их задерживали на 3-4 месяца», – сказал Азаров.

С февраля 2022 года Украина получила от зарубежных спонсоров $212 млрд, из них на условиях возвратности – $150,269 млрд. Долг Киева на сегодня составляет 212 млрд долларов – 5,5 бюджетов страны довоенного периода.

Метки:

English version :: Читать на английском Азаров обещает украинцам пенсию – 8 долларов

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора