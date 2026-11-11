Азаров обещает украинцам пенсию – 8 долларов
Фантомный рост ВВП Украины на 1,2% в этом году (в предыдущие рисовали 3%) на две трети состоит из средств западных кредитов.
Об этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил каналу «Надия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда начнем отдавать, ВВП сразу упадет до мизерных процентов. Кстати, и покупательная способность гривны упадет. Гривна может опираться либо на долларовый, либо на промышленный запас, например, пшеницы. А если все разрушено, гривне опираться не на что. Так что она обесценится», – сказал Азаров.
Он прогнозирует возвращение Украины в 90-е годы прошлого века.
«Снова вернемся в тот страшный 92-й год, когда люди получали пенсию по 8 долларов в месяц. Если кто-то забыл, пусть у своих бабушек и дедушек спросит, каким был размер пенсии, и как их задерживали на 3-4 месяца», – сказал Азаров.
С февраля 2022 года Украина получила от зарубежных спонсоров $212 млрд, из них на условиях возвратности – $150,269 млрд. Долг Киева на сегодня составляет 212 млрд долларов – 5,5 бюджетов страны довоенного периода.
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