Азаров: Украина могла бы войти в «зерновой ОПЕК», но вместо этого проиграла рынок
Россия, Украина и Казахстан могли бы контролировать мировой рынок зерна, если бы еще в нулевые объединили свои ресурсы.
Об этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил каналу «Геополитбюро», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я очень сожалею, что нам в свое время не удалось протолкнуть идею зернового альянса в составе России, Украины и Казахстана. В таком составе мы бы имели очень высокую долю аграрного рынка и сориентировали его на себя. Это было бы что-то вроде ОПЕК.
Альянс, обладая и оперируя таким важным ресурсом, мог бы взять на себя очень серьезные полномочия по влиянию на мировой рынок зерна», – сказал Азаров.
Он считает, что созданию «зернового ОПЕК» помешал Запад, действуя через агентов влияния в украинской оппозиции.
На Россию, Украину и Казахстан сейчас приходится 28% мирового рынка зерна.
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