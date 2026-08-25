Азаров: Украина могла бы войти в «зерновой ОПЕК», но вместо этого проиграла рынок

Елена Острякова.  
25.08.2026 17:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Зерно, Казахстан, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия, Украина и Казахстан могли бы контролировать мировой рынок зерна, если бы еще в нулевые объединили свои ресурсы.

Об этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил каналу «Геополитбюро», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия, Украина и Казахстан могли бы контролировать мировой рынок зерна, если бы еще в...

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«Я очень сожалею, что нам в свое время не удалось протолкнуть идею зернового альянса в составе России, Украины и Казахстана. В таком составе мы бы имели очень высокую долю аграрного рынка и сориентировали его на себя. Это было бы что-то вроде ОПЕК.

Альянс, обладая и оперируя таким важным ресурсом, мог бы взять на себя очень серьезные полномочия по влиянию на мировой рынок зерна», – сказал Азаров.

Он считает, что созданию «зернового ОПЕК» помешал Запад, действуя через агентов влияния в украинской оппозиции.

На Россию, Украину и Казахстан сейчас приходится 28% мирового рынка зерна.

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English version :: Читать на английском Азаров: Украина могла бы войти в «зерновой ОПЕК», но вместо этого проиграла рынок

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