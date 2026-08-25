Госдолг Украины за 12 послемайданных лет вырос в три раза с 74 до 215 млрд долларов. Выплатить его нереально.

Об этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил каналу «Геополитбюро», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реально выплатить эти 215 (а в следующем году будет 230) млрд государственного долга невозможно ближайшие лет 20-25. Если бы это от меня зависело, я бы сразу собрал всех кредиторов, поблагодарил и сказал бы, что отдам им все наши ценные-«бесценные» бумаги лет на 50. За этот срок будет возвращено тело кредита. Если кто-то недоволен, пусть объявляет мне дефолт. Это его святое дело. Я же с ним иметь никаких дел не буду», – сказал Азаров.

Он считает, что Украине нужно будет договариваться с западными государствами, под гарантии которых ей давали в долг.