Беглый подельник Зеленского: «Подтверждаю. Украина стала тюрьмой с перекличкой»

Диктатор Владимир Зеленский превратил Украину в самую настоящую тюремную зону.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», в прошлом военнослужащий израильской армии Сергей Куницкий, выехавший с Украины в 2024-м в командировку, но в итоге так и не вернувшийся домой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат поддержал певицу Ольгу Полякову, ранее выступавшую в поддержку Зеленского, а сейчас сравнивающую Украину с концлагерем.

«Она говорит то, что чувствует много людей. Я тоже считаю, что Украина сейчас превратилась прямо в тюремную зону, в тюрьму. Если трезво рассмотреть, что происходит у нас внутри страны, есть комендантский час. Что это такое в тюрьме? Это отбой, вам говорят все. У нас есть эта минута молчания с утра, когда все люди должны остановиться и стоять. Что это такое? Это перекличка, как в тюрьме утром, когда вас строят на плацу и считают вас – тик-тик-тик-тик-тик. Украина, по сути, это режимный объект который ввел господин Зеленский», – считает политик.

Он считает, что Поляковой никто не заказывал это интервью, а она сказала лишь то, что чувствуют многие люди.

«И с каждым часом таких людей будет становиться все больше и больше», – прогнозирует депутат.

Напомним, что Полякова ранее была популярна в России, выступала там даже после 2014 года, а на Украине ее травили за то, что красовалась в кокошнике. После начала СВО и всеобщей антироссийской истерии артистка «переобулась» и стала поддерживать бандеровский режим.

Теперь она совершила очередной кульбит, раскритиковав беспредел ТЦК и безразличие к этому многих людей.