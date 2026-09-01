«Белгородцы знают, как устроить Украине полный блэкаут» – военкор

Максим Столяров.  
01.09.2026 11:42
  (Мск) , Москва
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Систематические удары по украинской энергетике помогут к зиме устроить Украине полный блэкаут по «белгородскому сценарию».

Об этом на своём канале заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Ждем ударов по украинской энергетике. Как можно отключить Украину от электричества, от света? Ну, белгородцы тут точно расскажут, как это делается, потому что прошлой зимой, перед тем как начать бить по энергетическим объектам внутри города, Белгород полностью изолировали от внешних потоков электричества. Выбили все подстанции, через которые мог идти теоретический переток из других регионов.

Белгородцам оставалось надеяться только на свои силы, резервную генерацию, и на героических энергетиков, которые под обстрелами, неся потери, ремонтировали объекты.

Так же, мне кажется, должно быть на Украине. Главными целями должны стать крупные подстанции, 330-750 киловатт. Не обязательно гасить всю генерацию, надо разорвать перетоки между регионами, ограничить выдачу мощности АЭС, и не дать европейскому импорту идти дальше западной границы.

То есть, нам не надо бить по самим АЭС. Надо бить по подстанциям, которые распределяют электричество, которое идет с той или иной АЭС», – сказал Коц.

«Показательным был августовский удар по Одесской ТЭЦ и 7 подстанциям, включая 5 узлов класса 330 киловатт. Эта рабочая схема: одновременно режется питание портов, железные дороги, промышленность. У них там серьезные были проблемы после того удара, но важно постоянно это делать.

Следующий контур ударов, мне кажется – это восстановленные ТЭЦ и ТЭС. Те станции, где уже успели вернуть часть блоков в строй.

Отдельное направление – это гидроэлектростанции. Они быстро подхватывают систему при авариях. Чем меньше будет такой генерации, тем быстрее локальный дефицит превратится в веерные отключения и в блэкаут на Украине», – резюмировал военкор.

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