Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Белорусская теннисистка Арина Соболенко попала в базу террористического сайта «Миротворец» за то, что нецензурно обругала украинских болельщиков, которые оскорбляли ее на групповом этапе Итогового турнира WTA в США.

Соболенко в пятницу проиграла украинке Элине Свитолиной — по итогу матча Соболенко не смогла выйти в полуфинал.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

После игры со Свитолиной белоруска эмоционально отреагировала на укро-болельщиков. Специалисты считали по губам фразу «Е***ые, с**а, украинцы, на***».

После критики Соболенко опубликовала в «Инстаграме» извинения.

«Мой комментарий не был адресован Элине. Меня вывела из себя небольшая группа зрителей, которые агрессивно радовалась моим ошибкам, и в тот момент я отреагировала на эмоциях. Тем не менее, мне следовало иначе справиться со своим раздражением, и я приношу извинения всем, кого я оскорбила», – написала Соболенко.

Украинский политолог Евгений Магда поспешил расценить эмоциональный срыв Соболенко как оскорбление «соседнего государства и его граждан».

«У Соболенко больше основания быть в «Миротворце», чем у Тарталицкого. Я очень иронично отношусь к Лукашенко, но я же не позволяю себе в его адрес высказываться таким способом. Потому я определенную логику в этом вижу», – умничал укр Магда в эфире «Еврорадио».

Тарас Тарталицкий это беглый белорусский журналист, работающий на «Еврорадио». Он попал на «Миротворец» после доноса другой беглой змагарки Алеси Пархоменко.

Она не первый раз использует украинцев для сведения личных счетов. Ранее она донесла в «Миротворец» на главного редактора «Еврорадио» Евгения Казарцева.