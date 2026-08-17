Россия не должна прекращать СВО без возвращения Одессы и Николаева.

Об этом на канале газеты парламентского собрания Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы как никогда крепко взялись за то же Черноморское побережье, за суда, которые тащили к украинским берегам оружие и боеприпасы. За порты в Одесской области, взялись за те мастерские ремонтные заводы, которые дислоцируются на побережье Чёрного моря.

Возникло впечатление, что там внутри нашей большой, возникла специальная военная Черноморская операция, смысл которой мне понятен: во-первых, отрубить те жирные логистические пути, по которым по воде из Турции, Болгарии, Румынии и даже по Днестру, из Молдавии тащили на Украину вооружение и боеприпасы…

Это первая фаза — перерубить морскую логистику на побережье, вырубить всё, что нас больно бьёт с этого побережья. Например, там и ракетные системы, в том числе и противоморские.

Там же находились и. мастерские, где рыжеволосые британцы помогали мастырить БЭКи.

Там же на побережье находилось огромное количество нефтяных объёмов, которыми подпитывалась украинская армия, которая воюет с нами в этом же регионе. Вот это надо обкромсать.

А в итоге получается, что задача этой операции — отрубить Украину от Чёрного моря. А это значит, что никуда не уйти без Одессы. Это значит, что никуда не уйти без Николаева», – заявил Баранец.