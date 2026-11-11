Бежавшая из Львова историк Гавришко: Зеленский убивает легко, как босс мафии
Украинское государство фактически превратилось в бандитскую структуру, а узурпатор Зеленский – в главаря мафии, который убивает ради сохранения власти и денег.
Об этом на канале «Liberty TV UA» заявила бежавшая в США львовский историк Марта Гавришко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наше ГУР охотилось на Кравченко, и хотело его убить, потому что он слишком много знает. То есть, наша разведка спокойно работает на территории Европы.
А Зеленский сейчас как босс мафии, как крёстный отец, приказывает убить того, расчленить того, семью Ермолаева в Монако взорвите. А те (Запад) дают ему деньги», – сказала Гавришко.
«Таких тюрем, как на Борщаговке, ещё много. И мы не имеем доступа к этим заключённым. Где все наши правозащитники?! Но я уверена, что свидетельств никто из этих мужчин (заключенных на Борщаговке) не даст.
Потому что речь не просто про пытки, а про систему пыток, организованную криминальным режимом Зеленского.
И речь об «Азове» [террористическая организация] – эту священную корову, репутацию которой отмывают все, кому не лень. И эти пытки никогда не прекращались», – добавила историк.
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