Бежавшая из Львова историк Гавришко: Зеленский убивает легко, как босс мафии

Вадим Москаленко.  
11.11.2026 15:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


Украинское государство фактически превратилось в бандитскую структуру, а узурпатор Зеленский – в главаря мафии, который убивает ради сохранения власти и денег.

Об этом на канале «Liberty TV UA» заявила бежавшая в США львовский историк Марта Гавришко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское государство фактически превратилось в бандитскую структуру, а узурпатор Зеленский – в главаря мафии,...

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«Наше ГУР охотилось на Кравченко, и хотело его убить, потому что он слишком много знает. То есть, наша разведка спокойно работает на территории Европы.

А Зеленский сейчас как босс мафии, как крёстный отец, приказывает убить того, расчленить того, семью Ермолаева в Монако взорвите. А те (Запад) дают ему деньги», – сказала Гавришко.

«Таких тюрем, как на Борщаговке, ещё много. И мы не имеем доступа к этим заключённым. Где все наши правозащитники?! Но я уверена, что свидетельств никто из этих мужчин (заключенных на Борщаговке) не даст.

Потому что речь не просто про пытки, а про систему пыток, организованную криминальным режимом Зеленского.

И речь об «Азове» [террористическая организация] – эту священную корову, репутацию которой отмывают все, кому не лень. И эти пытки никогда не прекращались», – добавила историк.

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