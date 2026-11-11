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Украинское государство фактически превратилось в бандитскую структуру, а узурпатор Зеленский – в главаря мафии, который убивает ради сохранения власти и денег.

Об этом на канале «Liberty TV UA» заявила бежавшая в США львовский историк Марта Гавришко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше ГУР охотилось на Кравченко, и хотело его убить, потому что он слишком много знает. То есть, наша разведка спокойно работает на территории Европы. А Зеленский сейчас как босс мафии, как крёстный отец, приказывает убить того, расчленить того, семью Ермолаева в Монако взорвите. А те (Запад) дают ему деньги», – сказала Гавришко.