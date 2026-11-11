«Блэкаут в Киеве вижу, а когда блэкаут в Москве?!» – бывший Зе-подельник

Вадим Москаленко.  
11.11.2026 08:52
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Зе-банда до сих пор не выполнила своего обещания устроить блэкаут в Москве и Санкт-Петербурге, потому что выделенные на создание баллистических ракет деньги разворовали.

Об этом на заседании Верховной рады заявил бывший спикер укро-парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зе-банда до сих пор не выполнила своего обещания устроить блэкаут в Москве и Санкт-Петербурге,...

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«В Киевской области нет света по 20 часов. В Киеве нет света по несколько суток. В других регионах нет света и не будет. Сегодня хотя бы есть немножко солнца, и за счет того немножко легче нашей энергетике. Завтра ситуация будет хуже. Кто за это будет нести ответственность?

Что у нас происходит с разбронированием энергетиков?  Мы сегодня все жалуемся: нет света, нет воды, нет тепла. А его завтра еще меньше будет, потому что правительство разбронирует энергетиков», – сказал Разумков.

«Все рассказывали: будет блэкаут в Киеве – будет блэкаут и в Москве. Помните заявление президента? Я полностью поддерживаю. Блэкаут в Киеве вижу. Когда будет блэкаут в Москве? Когда уже Москва выключится, и мы увидим черный Кремль?

В Киеве через мосты проехать нельзя. В Москве так же мосты работают, в Питере работают, а у нас не работают. Потому что вы взяли 40 миллиардов гривен, забрали из закупки вооружения и передали на пиар-проекты.

Потратили еще 100 миллиардов на Fire Point, который сейчас вышел и сказал: не будет уже баллистики, потому что это же была баллистика для того, чтобы напугать врага. Не напугали, деньги потратили.

Где анти-баллистика? Где фактически подготовка нашей инфраструктуры к очередной зиме?» – возмущался отодвинутый от бюджетной кормушки бывший подельник Зеленского.

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English version :: Читать на английском «Блэкаут в Киеве вижу, а когда блэкаут в Москве?!» – бывший Зе-подельник

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