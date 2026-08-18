Близкий к Кремлю эксперт: Война может стать бесконечной. Уже ни в чём нельзя быть уверенным
В ближайшие месяцы Россию ожидает эскалация боевых действий.
Об этом на канале норвежского политолога Глена Дизена заявил близкий к Кремлю политолог-международник Фёдор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Думаю, в последующие пару месяцев, нам, к сожалению, не стоит ожидать ничего, кроме усиления боевых действий и дальнейшего обострения эскалации. С украинской стороны есть очень чёткое понимание – они смогут продолжать, взаимодействуя в идеале — с американцами, но как минимум, с европейцами против России.
Как ни парадоксально, в случае Украины я даже могу это понять. Я не испытываю к ним абсолютно никакой симпатии, но понимаю, что для Зеленского и всей его команды это может быть рациональным.
Менее рациональным мне кажется поведение европейцев, потому что они добровольно сделали Украину и войну с Россией ядром всей идеи заново возникшего или возникающего Евросоюза.
То есть, это должно быть постоянное противостояние с Россией, основанное на способности Украины воевать и на способности Европы финансово и технически поддерживать эту борьбу, возможно, бесконечно», – рассуждал Лукьянов.
«Европейцы явно не стремятся напрямую втягиваться в эту войну, надеюсь. Но, в то же время, когда я слышу заявления некоторых европейских политиков, в частности немецких, у меня возникают сомнения: возможно, они тоже готовятся к настоящей войне. Надеюсь, что нет.
Но теперь уже ни в чём нельзя быть уверенным. Европейское единство сейчас во многом основано на существовании этой «российской угрозы», – добавил политолог.
Читайте также: Евросоюз на всех парах приближается к войне с Россией – полковник Баранец
English version :: Читать на английском Близкий к Кремлю эксперт: Война может стать бесконечной. Уже ни в чём нельзя быть уверенным