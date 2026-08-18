Близкий к Кремлю эксперт: Война может стать бесконечной. Уже ни в чём нельзя быть уверенным

В ближайшие месяцы Россию ожидает эскалация боевых действий.

Об этом на канале норвежского политолога Глена Дизена заявил близкий к Кремлю политолог-международник Фёдор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, в последующие пару месяцев, нам, к сожалению, не стоит ожидать ничего, кроме усиления боевых действий и дальнейшего обострения эскалации. С украинской стороны есть очень чёткое понимание – они смогут продолжать, взаимодействуя в идеале — с американцами, но как минимум, с европейцами против России.

Как ни парадоксально, в случае Украины я даже могу это понять. Я не испытываю к ним абсолютно никакой симпатии, но понимаю, что для Зеленского и всей его команды это может быть рациональным.

Менее рациональным мне кажется поведение европейцев, потому что они добровольно сделали Украину и войну с Россией ядром всей идеи заново возникшего или возникающего Евросоюза.

То есть, это должно быть постоянное противостояние с Россией, основанное на способности Украины воевать и на способности Европы финансово и технически поддерживать эту борьбу, возможно, бесконечно», – рассуждал Лукьянов.