Борщаговка показала – восстание на Украине невозможно. Придётся продолжать удары

Максим Столяров.  
14.11.2026 13:39
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Украина


Быстрое подавление народного протеста после вскрытия пыточной тюрьмы на Борщаговке доказывает, что население Украины не способно на восстание.

Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной изданием «Украина.ру», заявил член Совета по межнациональным отношениям при Ппрезиденте России политолог Богдан Безпалько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Быстрое подавление народного протеста после вскрытия пыточной тюрьмы на Борщаговке доказывает, что население Украины...

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«Вскрытие пыточной тюрьмы на Борщаговке, после чего пошли аресты, пошли извинения людей, которые просто принимали участие в стихийном протесте. Никакого это не порождает протеста, разве что может быть легкое ворчание в интернете среди граждан Украины.

Но это показывает, что даже пыточные, в которых пытают граждан Украины, бывших военнослужащих украинской армии, я не говорю о том, что там где-то пытают российских военных и так далее… Даже это не вызывает никакого сопротивления.

Никакой потенциал для восстания или смены власти здесь невозможен», – сказал Безпалько.

По его мнению, «ситуация деиндустриализации, деградации, она в целом лишь усиливает полицейский характер государства».

Безпалько считает, что следует продолжать «наносить системные массовые удары по инфраструктурным объектам, по логистике, по энергетике».

«Это может привести к тому, что даже при существенной помощи со стороны Евросоюза, всё равно Украина начнёт рассыпаться как государство и как общество. Возможно, на этот результат нам и стоит ориентироваться», – добавил выступающий.

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English version :: Читать на английском Борщаговка показала – восстание на Украине невозможно. Придётся продолжать удары

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