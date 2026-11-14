Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Быстрое подавление народного протеста после вскрытия пыточной тюрьмы на Борщаговке доказывает, что население Украины не способно на восстание.

Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной изданием «Украина.ру», заявил член Совета по межнациональным отношениям при Ппрезиденте России политолог Богдан Безпалько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Вскрытие пыточной тюрьмы на Борщаговке, после чего пошли аресты, пошли извинения людей, которые просто принимали участие в стихийном протесте. Никакого это не порождает протеста, разве что может быть легкое ворчание в интернете среди граждан Украины. Но это показывает, что даже пыточные, в которых пытают граждан Украины, бывших военнослужащих украинской армии, я не говорю о том, что там где-то пытают российских военных и так далее… Даже это не вызывает никакого сопротивления. Никакой потенциал для восстания или смены власти здесь невозможен», – сказал Безпалько.

По его мнению, «ситуация деиндустриализации, деградации, она в целом лишь усиливает полицейский характер государства».

Безпалько считает, что следует продолжать «наносить системные массовые удары по инфраструктурным объектам, по логистике, по энергетике».