Борщаговка показала – восстание на Украине невозможно. Придётся продолжать удары
Быстрое подавление народного протеста после вскрытия пыточной тюрьмы на Борщаговке доказывает, что население Украины не способно на восстание.
Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной изданием «Украина.ру», заявил член Совета по межнациональным отношениям при Ппрезиденте России политолог Богдан Безпалько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вскрытие пыточной тюрьмы на Борщаговке, после чего пошли аресты, пошли извинения людей, которые просто принимали участие в стихийном протесте. Никакого это не порождает протеста, разве что может быть легкое ворчание в интернете среди граждан Украины.
Но это показывает, что даже пыточные, в которых пытают граждан Украины, бывших военнослужащих украинской армии, я не говорю о том, что там где-то пытают российских военных и так далее… Даже это не вызывает никакого сопротивления.
Никакой потенциал для восстания или смены власти здесь невозможен», – сказал Безпалько.
По его мнению, «ситуация деиндустриализации, деградации, она в целом лишь усиливает полицейский характер государства».
Безпалько считает, что следует продолжать «наносить системные массовые удары по инфраструктурным объектам, по логистике, по энергетике».
«Это может привести к тому, что даже при существенной помощи со стороны Евросоюза, всё равно Украина начнёт рассыпаться как государство и как общество. Возможно, на этот результат нам и стоит ориентироваться», – добавил выступающий.
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