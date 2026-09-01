Бортник: «Россия не будет делать подарки Трампу»

Игорь Шкапа.  
01.09.2026 13:14
  (Мск) , Киев
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Китай, Политика, Россия, США, Украина


Китай через Россию ведет игру на разрушение Соединенных Штатов.

Об этом в эфире видеоканала «Укрлайф» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Китай через Россию ведет игру на разрушение Соединенных Штатов. Об этом в эфире видеоканала...

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«Украина ситуативно готова подыгрывать Трампу, пока это не касается уступок за счёт Украины. Любые другие сценарии. Саммит с Путиным? Да без проблем Зеленский поедет, что ему там бояться. Немедленное прекращение огня? Это без проблем, потому что немедленное прекращение огня по линии фронта Украину сейчас устраивает, хотя ещё два года назад это было категорическим табу. Это было то, что даже произносить вслух нельзя было без того, чтобы не оторвали голову», – сказал Бортник.

При этом он отметил, что «Москва не готова делать такие подарки Трампу» накануне промежуточных выборов в конгресс, добавив, что в ослаблении американского президента заинтересован и Китай.

«И Китай может играть через Россию, не давая, таким образом, Трампу возможности сформировать хотя бы видимость победы и успеха на украино-российском фронте, таким образом, подталкивать дальше республиканцев и Трампа, который вводил и вводит тарифы против Китая, к краю пропасти. Россия играет в сделку с США, а Китай играет в хаос и разрушение США. Совсем другая игра.

И чем больше внутреннего хаоса, внутреннего противостояния внутри США, тем меньше у США будет ресурсов, времени и возможности реагировать на растущий Китай», – считает политолог.

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English version :: Читать на английском Бортник: «Россия не будет делать подарки Трампу»

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