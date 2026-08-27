Москва готовится к новому витку национализации и переходу на военную экономику.

С таким утверждением в своём видеоблоге выступил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Он прокомментировал подписание Путиным указа, позволяющего изымать у частного бизнеса или вводить временное управление на предприятиях, складах и объектах инфраструктуры, если они не обеспечили защиту от атак беспилотников или затягивают их восстановление.

«Это очень интересный указ. Это, возможно, структурно один из самых важных актов, принятых в России за последние годы. Похоже, Кремль считает, что часть бизнеса просто саботирует защиту неба, создание своего ПВО. Возможно, таким образом качая Кремль, качая «Единую Россию» в преддверии выборов.

Особенно большие компании. И для них этот указ — последнее предупреждение. Вы или создаёте частные ПВО, финансируете и защищаете эти объекты, или мы у вас их отберём. Чтобы не было картинки этих горящих Wildberries, Озона, беззащитных абсолютно.

Посмотрите украинские атаки, вы услышите только редкие автоматные очереди, даже пулемёта какого-то крупнокалиберного нет. Несмотря на то, что обороты в компании достигают десятков, если не сотен миллиардов долларов», – сказал Бортник.