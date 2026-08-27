Бортник углядел в указе Путина переход Москвы на «полноценную военную экономику»

Вадим Москаленко.  
27.08.2026 23:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика


Москва готовится к новому витку национализации и переходу на военную экономику.

С таким утверждением в своём видеоблоге выступил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва готовится к новому витку национализации и переходу на военную экономику. С таким утверждением...

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Он прокомментировал подписание Путиным указа, позволяющего изымать у частного бизнеса или вводить временное управление на предприятиях, складах и объектах инфраструктуры, если они не обеспечили защиту от атак беспилотников или затягивают их восстановление. 

«Это очень интересный указ. Это, возможно, структурно один из самых важных актов, принятых в России за последние годы. Похоже, Кремль считает, что часть бизнеса просто саботирует защиту неба, создание своего ПВО. Возможно, таким образом качая Кремль, качая «Единую Россию» в преддверии выборов.

Особенно большие компании. И для них этот указ — последнее предупреждение. Вы или создаёте частные ПВО, финансируете и защищаете эти объекты, или мы у вас их отберём. Чтобы не было картинки этих горящих Wildberries, Озона, беззащитных абсолютно.

Посмотрите украинские атаки, вы услышите только редкие автоматные очереди, даже пулемёта какого-то крупнокалиберного нет. Несмотря на то, что обороты в компании достигают десятков, если не сотен миллиардов долларов», – сказал Бортник.

«Второе, это подготовка к новому витку национализации. Самые важные, особенно связанные с ВПК предприятия, государство может просто национализировать. Мол, не умеете вы их защищать, но поскольку они для нас важны, мы их просто банально национализируем.

Серьёзный очень поворот в российском управлении политикой, которая может нарушать баланс между Путиным и российскими олигархами, который может абсолютно по-другому формировать образ российского государства и может быть первым признаком перехода Москвы на полноценную военную экономику», – рассуждает укро-политолог.

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