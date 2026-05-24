Братья Киева по геноциду: Польша обрекла 70 тысяч украинских инвалидов и стариков на медленную смерть

Вадим Москаленко.  
24.05.2026 22:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 3398
 
геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина


В Польше более 300 тысяч безработных украинских беженцев разом потеряли возможность получать бесплатную медицинскую помощь.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила журналистка польского издания OKO.press Кристина Гарбич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Польше более 300 тысяч безработных украинских беженцев разом потеряли возможность получать бесплатную медицинскую...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Украинские беженцы постоянно живут в режиме неуверенности. Ситуация постоянно меняется. В 2022 году был принят закон о помощи гражданам Украины, и с тех пор в него вносили разные изменения.

В начале марта этого года в Польше приняли закон об отмене этого закона о помощи. И большинство его норм либо перенесены в другие законы, либо были отменены», – сказала Гарбич.

«Основное изменение сейчас – люди, которые не работают не имеют страховки, потеряли возможность пользоваться медуслугами. В первую очередь, это люди старшего поколения, которых в Польше 60-70 тысяч. Люди с инвалидностьи, старики и больные.

Всего на территории Польши 997 тысяч украинских беженцев. 318 тысяч из них не имеют страховки, поэтому не могут бесплатно пользоваться медуслугами уже почти три месяца», – возмущалась она.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Братья Киева по геноциду: Польша обрекла 70 тысяч украинских инвалидов и стариков на медленную смерть

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить