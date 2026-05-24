Братья Киева по геноциду: Польша обрекла 70 тысяч украинских инвалидов и стариков на медленную смерть

В Польше более 300 тысяч безработных украинских беженцев разом потеряли возможность получать бесплатную медицинскую помощь.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила журналистка польского издания OKO.press Кристина Гарбич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Украинские беженцы постоянно живут в режиме неуверенности. Ситуация постоянно меняется. В 2022 году был принят закон о помощи гражданам Украины, и с тех пор в него вносили разные изменения.

В начале марта этого года в Польше приняли закон об отмене этого закона о помощи. И большинство его норм либо перенесены в другие законы, либо были отменены», – сказала Гарбич.