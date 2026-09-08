Россия не только не пойдет на перемирие, но и ужесточит свои требования к Украине после того, как ВСУ будут выбиты из Донбасса.

Об этом на своём канале заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая, что Зеленский не собирается менять свою позицию, учитывая, что европейцы и американцы продолжают его поддерживать, учитывая, что на данный момент совершенно нереалистично представить, что русские изменят свою позицию по Украине, напротив, в ближайшие недели и месяцы они будут ужесточать свои требования. И уж точно они это сделают, когда падет Донбасс… После падения Донбасса позиции России на любых будущих переговорах по Украине станут гораздо сильнее. Как только падет Донбасс, у русских будут все возможности для ускорения продвижения на запад, вплоть до самой реки, до города Днепр, на севере – освобождение Харьковской области, полного освобождения Запорожской области, и это даст русским исключительно сильные позиции на любых переговорах. Что же, учитывая, что русские предвидят именно такой исход, и учитывая, что русские потратили много времени, приложили немало усилий для развития своих вооруженных сил, наращивания военной промышленности, производства ракет, танков, самолетов, ФАБов и всего остального, именно для того, чтобы занять доминирующее положение и получить преимущество, – неужели они пойдут на компромисс в чем-то из этого, чтобы заключить какую-то сделку по Украине, которая даст Владимиру Зеленскому все, чего он хочет, и которая разозлит российскую общественность и будет воспринята в России как классический пример, позволяющий вырвать поражение из пасти победы? Так что этого не произойдет», – уверен Меркурис.

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