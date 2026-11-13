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США спокойно отнесутся к обмену ядерными ударами между Россией и Европой, но сами не станут влезать в конфликт.

Об этом в эфире подкаста Neutrality Studies заявил бывший британский дипломат и сотрудник разведки MI-6 Алистер Крук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Крук считает, что Европа допустила серьезный просчет, став «доверенным лицом американской войны на Украине».

«Они – расходный материал. Прокси, как и все американские прокси, являются расходным материалом. Я сильно сомневаюсь, что в случае какого-либо инцидента — оставим пока в стороне ядерный сценарий – скажем, если произойдет нападение России на страну НАТО, американцы воспримут это как ситуацию, подпадающую под действие 5-й статьи. Конечно, они проведут консультации, как того требует 5-я статья, но на этом всё и закончится», – считает Крук.

По его словам, произошел сдвиг, а европейцы не понимают очевидного – в Америке осознали, что у нее нет возможности вести войну с крупными стратегическими противниками.

«США совершенно не хотят оказаться втянутыми в процесс вертикальной эскалации. По сути, они переложили этот вопрос на европейцев. Тем самым они недвусмысленно дают понять: «Слушайте, европейцы, если вы действительно хотите ввязаться в обмен тактическими ядерными ударами с Россией — пожалуйста, но мы не собираемся ставить под удар американский город», – отметил британец.

Он говорит, что в России сейчас идет дискуссии о том, «как вернуть европейцам чувство страха, ведь они стали относиться ко всему слишком беспечно, полагая, что Путин просто блефует и никогда не применит ядерное оружие».

«Конечно, сам Путин — человек осторожный, но другие — как вы знаете — настойчиво предлагают извлечь урок из ситуации с Ираном: наносить удары по уязвимым западным объектам — будь то поблизости или где-то еще. Ведь исторический опыт показывает, что Запад отступает, когда его уязвимые точки подвергаются атакам», – подчеркнул дипломат.

По его словам, нельзя исключить, что Россия применит в этой ситуации ракеты в обычном оснащении.