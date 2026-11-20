Британский дипломат: «Решить проблему финансирования Украины невозможно»
Запросы Украины на войну растут, и Запад не в состоянии найти необходимые средства.
Об этом в беседе с подполковником армии США в отставке Дэниелем Дэвисом заявил бывший британский дипломат, советник по экономическим вопросам посольства Британии в Москве Иэн Прауд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий обратил внимание, что в конгрессе США демократы продвигают выделение киевскому режиму 15 миллиардов долларов помощи, хотя при уходящей администрации Байдена был утвержден пакет в 61 миллиард.
«Если 61 миллиард не оказал — в буквальном смысле — никакого влияния на ход войны, то что изменится сейчас? Я изучил статистику и проанализировал все произошедшие события: это не принесло абсолютно никакого результата. Почему люди продолжают думать, что 15 миллиардов что-то изменят, если несколько лет назад не помогли даже 61 миллиард?», – недоуменно интересуется Дэвис.
Прауд заметил, что потребность Украины в финансировании при продолжении войны до 2027 года составляет 155 миллиардов долларов.
«Каждый раз, когда они пересчитывают бюджет, оказывается, что расходы значительно превышают запланированные, и они снова просят денег. Им требуются колоссальные средства, которые ни Европа, ни США предоставить не в состоянии. Так что 15 миллиардов — это, по сути, капля в море», – сказал британец.
Он обратил внимание, что деньги Украине нужны не только на оружие, тогда как в стране колоссальный дефицит бюджета, а госдолг растет на 10% в год.
«И это еще более серьезная проблема, поскольку даже после окончания войны эти средства по-прежнему будут необходимы. Можете назвать меня циником, но я уверен: когда война закончится, американцы не станут предоставлять финансовую помощь — это бремя ляжет на плечи недальновидных европейцев. Потребности Украины в финансировании огромны, и решить эту проблему невозможно. Вот, например, сейчас европейцы пытаются собрать пакет помощи в размере 70 миллиардов — но даже по их собственным оценкам, этого хватит лишь на покрытие примерно 45–50% реальных потребностей Украины. Так что они, возможно, даже этого не получат», – отметил британец.
По его мнению, 15 миллиардов от США никак не повлияют на улучшение экономической ситуации на Украине.
«Это не повлияет на масштабное разрушение ее инфраструктуры как страны. Это не повлияет на ее способность вести войну сколько-нибудь значимым образом против России. В лучшем случае это позволит Зеленскому снести еще несколько мостов», – резюмировал Прауд.
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