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Запросы Украины на войну растут, и Запад не в состоянии найти необходимые средства.

Об этом в беседе с подполковником армии США в отставке Дэниелем Дэвисом заявил бывший британский дипломат, советник по экономическим вопросам посольства Британии в Москве Иэн Прауд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий обратил внимание, что в конгрессе США демократы продвигают выделение киевскому режиму 15 миллиардов долларов помощи, хотя при уходящей администрации Байдена был утвержден пакет в 61 миллиард.

«Если 61 миллиард не оказал — в буквальном смысле — никакого влияния на ход войны, то что изменится сейчас? Я изучил статистику и проанализировал все произошедшие события: это не принесло абсолютно никакого результата. Почему люди продолжают думать, что 15 миллиардов что-то изменят, если несколько лет назад не помогли даже 61 миллиард?», – недоуменно интересуется Дэвис.

Прауд заметил, что потребность Украины в финансировании при продолжении войны до 2027 года составляет 155 миллиардов долларов.

«Каждый раз, когда они пересчитывают бюджет, оказывается, что расходы значительно превышают запланированные, и они снова просят денег. Им требуются колоссальные средства, которые ни Европа, ни США предоставить не в состоянии. Так что 15 миллиардов — это, по сути, капля в море», – сказал британец.

Он обратил внимание, что деньги Украине нужны не только на оружие, тогда как в стране колоссальный дефицит бюджета, а госдолг растет на 10% в год.

«И это еще более серьезная проблема, поскольку даже после окончания войны эти средства по-прежнему будут необходимы. Можете назвать меня циником, но я уверен: когда война закончится, американцы не станут предоставлять финансовую помощь — это бремя ляжет на плечи недальновидных европейцев. Потребности Украины в финансировании огромны, и решить эту проблему невозможно. Вот, например, сейчас европейцы пытаются собрать пакет помощи в размере 70 миллиардов — но даже по их собственным оценкам, этого хватит лишь на покрытие примерно 45–50% реальных потребностей Украины. Так что они, возможно, даже этого не получат», – отметил британец.

По его мнению, 15 миллиардов от США никак не повлияют на улучшение экономической ситуации на Украине.