Британский коммодор в Грузии: «Не живите в мире грез – Россию не победить»

Игорь Шкапа.  
14.11.2026 23:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, Россия


Люди, которые считают НАТО мощным военным блоком, сильно заблуждаются.

Об этом в ходе Тбилисского форума по нейтралитету заявил коммодор Королевского военно-морского флота Великобритании в отставке, аналитик по геополитике и энергетической безопасности Стив Джерми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Люди, которые считают НАТО мощным военным блоком, сильно заблуждаются. Об этом в ходе Тбилисского...

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Джерми не согласился с прозвучавшим мнением, что мир приближается к многополярности.

«Я думаю, это неверно. Мы уже в нем. Мы живем в многополярном мире, и Западу трудно это понять. Но это только первый уровень, потому что глубже есть два других уровня, которые имеют значение.

Второй – это уровень экономики. Это разница между, с одной стороны, финансовым капитализмом, который практикуется на Западе, что означает деиндустриализацию, и, с другой стороны, индустриальным капитализмом, который практикуется, особенно Китаем и Россией.

Из двух моделей, я думаю, индустриальный капитализм побеждает», – сказал британец.

Джерми предостерег Грузию от надежд на НАТО, заметив, что в то время, когда он служил, в структурах альянса, его название между собой они расшифровывали как No Ability To Organize («никакой способности организоваться»)

«НАТО — не такая уж великая и мощная коалиция. Я был в Афганистане. И в Афганистане после 20 лет НАТО проиграло талибам, вооруженным винтовками и самодельными взрывными устройствами. И любой, кто думает, что НАТО добьется успеха против России, живет в мире грёз. Поэтому я буду крайне осторожен в отношении НАТО. Но я также буду осторожен в отношении любых военных отношений, которые предполагают конфронтацию с другой великой державой. Мой сильный инстинкт подсказывает мне избегать конфронтационных отношений… Я думаю, что в конечном итоге НАТО, скорее всего, потерпит неудачу в вопросе Украины», – резюмировал Джерми.

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English version :: Читать на английском Британский коммодор в Грузии: «Не живите в мире грез – Россию не победить»

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