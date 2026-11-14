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Люди, которые считают НАТО мощным военным блоком, сильно заблуждаются.

Об этом в ходе Тбилисского форума по нейтралитету заявил коммодор Королевского военно-морского флота Великобритании в отставке, аналитик по геополитике и энергетической безопасности Стив Джерми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Джерми не согласился с прозвучавшим мнением, что мир приближается к многополярности.

«Я думаю, это неверно. Мы уже в нем. Мы живем в многополярном мире, и Западу трудно это понять. Но это только первый уровень, потому что глубже есть два других уровня, которые имеют значение. Второй – это уровень экономики. Это разница между, с одной стороны, финансовым капитализмом, который практикуется на Западе, что означает деиндустриализацию, и, с другой стороны, индустриальным капитализмом, который практикуется, особенно Китаем и Россией. Из двух моделей, я думаю, индустриальный капитализм побеждает», – сказал британец.

Джерми предостерег Грузию от надежд на НАТО, заметив, что в то время, когда он служил, в структурах альянса, его название между собой они расшифровывали как No Ability To Organize («никакой способности организоваться»)