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В Британии в 2014 году было создано правительственное подразделение по вопросам России (HMG Russia), которое занималось координацией секретных операций спецслужб против РФ, в том числе, военного характера.

Об этом в интервью британскому журналисту и депутату палаты общин ряда прошлых созывов Джорджу Галлоуэю заявил профессор политической философии Дэвид Миллер, в свое время уволенный за антисионистские взгляды из Бристольского университета, что было признано незаконным в судах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Социолог говорит, что впервые об этом стало известно, когда соответствующую информацию обнародовали российские спецслужбы. Он добавил, что его особо удивило, что в обнародованных ФСБ документах, содержавших имена и адреса электронной почты примерно 40 сотрудников подразделения, фигурировали не только сотрудники МИ-6, но и Управления военной разведки, Объединенного разведывательного комитета аппарата кабинета министров и Центра правительственной связи.

«Я подумал: этого просто не может быть. Наверное, русские всё это выдумали. Но я проверил информацию и выяснил, что специальный комитет парламента по разведке и безопасности фактически признал: абсолютно все британские спецслужбы — а их сейчас восемь — были задействованы в этой структуре правительства Великобритании, занимающейся вопросами России. Я счел это весьма примечательным фактом, подтвержденным самим британским правительством через его собственные источники», – подчеркнул профессор.

По его словам, речь идет не только о пропагандистских операциях, «но и о тайных операциях, являющихся, по сути, военными действиями».