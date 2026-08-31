Британский профессор: «Крымский мост в октябре 2022 года подорвали агенты британской разведки»
В Британии в 2014 году было создано правительственное подразделение по вопросам России (HMG Russia), которое занималось координацией секретных операций спецслужб против РФ, в том числе, военного характера.
Об этом в интервью британскому журналисту и депутату палаты общин ряда прошлых созывов Джорджу Галлоуэю заявил профессор политической философии Дэвид Миллер, в свое время уволенный за антисионистские взгляды из Бристольского университета, что было признано незаконным в судах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Социолог говорит, что впервые об этом стало известно, когда соответствующую информацию обнародовали российские спецслужбы. Он добавил, что его особо удивило, что в обнародованных ФСБ документах, содержавших имена и адреса электронной почты примерно 40 сотрудников подразделения, фигурировали не только сотрудники МИ-6, но и Управления военной разведки, Объединенного разведывательного комитета аппарата кабинета министров и Центра правительственной связи.
«Я подумал: этого просто не может быть. Наверное, русские всё это выдумали. Но я проверил информацию и выяснил, что специальный комитет парламента по разведке и безопасности фактически признал: абсолютно все британские спецслужбы — а их сейчас восемь — были задействованы в этой структуре правительства Великобритании, занимающейся вопросами России. Я счел это весьма примечательным фактом, подтвержденным самим британским правительством через его собственные источники», – подчеркнул профессор.
По его словам, речь идет не только о пропагандистских операциях, «но и о тайных операциях, являющихся, по сути, военными действиями».
«Так, это подразделение участвовало в координации подрыва Крымского моста, осуществленного агентами британской военной разведки совместно с их украинскими коллегами.
Они также были причастны к вторжению в Курскую область России. То есть британские военные участвовали во вторжении на территорию России.
Они были причастны к предполагаемой резне в Буче — событиям, в ходе которых российские военные якобы убили множество мирных жителей незадолго до того, как покинуть город в рамках согласованного урегулирования (которое, разумеется, сорвал тогдашний премьер-министр Борис Джонсон).
Таким образом, речь идет не просто о тайных операциях, связанных с дезинформацией, но и о реальных военных действиях, координируемых из подразделения МИД, которое на первый взгляд занимается исключительно вопросами политики и выглядит совершенно безобидно. Полагаю, это весьма примечательный факт», – резюмировал Миллер.
English version :: Читать на английском Британский профессор: «Крымский мост в октябре 2022 года подорвали агенты британской разведки»
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