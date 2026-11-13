Британский разведчик: Кушнер и Уиткофф цепляются за идею Келлога, русские на это не пойдут

Игорь Шкапа.  
13.11.2026 13:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 984
 
Дзен


Переговорщики Дональда Трампа продолжают цепляться за идею о лишь прекращении огня на Украине без решения базовых вопросов, но это – тупиковый путь.

Об этом в эфире подкаста Neutrality Studies заявил бывший британский дипломат и сотрудник разведки MI6 Алистер Крук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Кушнер и Уиткофф, вероятно, недостаточно хорошо проработали этот вопрос. Они по-прежнему цепляются за идею генерала Келлога: мол, достаточно просто договориться о прекращении огня вдоль линии соприкосновения, как это было в Корее, и всё будет в порядке. Разумеется, спустя столько лет в Корее ничего не решено и ничего не изменилось: линия соприкосновения остаётся той же самой. Россия на такой вариант не готова», – подчеркнул Крук.

Он полагает, что американские переговорщики просят Москву допустить европейцев к следующему раунду переговоров. При этом добавил, что и от европейцев ранее не поступило никаких содержательных предложений.

«Единственное, что они предлагают — прекращение огня вдоль линии соприкосновения, а затем ввод некоего европейского контингента НАТО. Более того, они провокационно объявили об этом прямо в разгар переговоров.

Они заявили, что этот европейский вспомогательный контингент будет размещен на территории Украины, где он займется подготовкой украинских военных и оказанием им поддержки в конфликте с Россией.

И об этом было объявлено прямо во время переговоров. Разумеется, не сами переговорщики — а европейская сторона, в частности, Европейская комиссия, которая прямо подтвердила, что дело обстоит именно так», – объяснил дипломат.

Впрочем, считает он, из переговоров можно извлечь и позитив, поскольку в повестке дня, наконец, появился вопрос о взаимных гарантиях безопасности.

«Впервые — по крайней мере, с 2022 года — этот ключевой тупиковый вопрос был открыто вынесен на обсуждение. Американцам было четко заявлено: вот она, «красная линия» (кстати, точно такая же «красная линия», как у иранцев). Это принципиальный рубеж: если вы не готовы обсуждать именно его, то и говорить не о чем», – обрисовал ситуацию Крук.

English version :: Читать на английском Британский разведчик: Кушнер и Уиткофф цепляются за идею Келлога, русские на это не пойдут

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора