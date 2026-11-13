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Переговорщики Дональда Трампа продолжают цепляться за идею о лишь прекращении огня на Украине без решения базовых вопросов, но это – тупиковый путь.

Об этом в эфире подкаста Neutrality Studies заявил бывший британский дипломат и сотрудник разведки MI6 Алистер Крук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кушнер и Уиткофф, вероятно, недостаточно хорошо проработали этот вопрос. Они по-прежнему цепляются за идею генерала Келлога: мол, достаточно просто договориться о прекращении огня вдоль линии соприкосновения, как это было в Корее, и всё будет в порядке. Разумеется, спустя столько лет в Корее ничего не решено и ничего не изменилось: линия соприкосновения остаётся той же самой. Россия на такой вариант не готова», – подчеркнул Крук.

Он полагает, что американские переговорщики просят Москву допустить европейцев к следующему раунду переговоров. При этом добавил, что и от европейцев ранее не поступило никаких содержательных предложений.

«Единственное, что они предлагают — прекращение огня вдоль линии соприкосновения, а затем ввод некоего европейского контингента НАТО. Более того, они провокационно объявили об этом прямо в разгар переговоров. Они заявили, что этот европейский вспомогательный контингент будет размещен на территории Украины, где он займется подготовкой украинских военных и оказанием им поддержки в конфликте с Россией. И об этом было объявлено прямо во время переговоров. Разумеется, не сами переговорщики — а европейская сторона, в частности, Европейская комиссия, которая прямо подтвердила, что дело обстоит именно так», – объяснил дипломат.

Впрочем, считает он, из переговоров можно извлечь и позитив, поскольку в повестке дня, наконец, появился вопрос о взаимных гарантиях безопасности.