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Заявления европейских политиков и пропагандистов лишь подстегивают Россию к сопротивлению.

Об этом на канале бывшего британского дипломата Иэна Прауда заявил независимый британский журналист-расследователь Кит Кларенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кларенберг напомнил, как журналист влиятельной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung задал диктатору Владимиру Зеленскому шокирующий вопрос – мол, что Европа может сделать, чтобы помочь вам убивать больше русских.

По его словам, обычные граждане России, возможно, и не рады войне, но такого рода заявления лишь убеждают их в правоте своей страны.