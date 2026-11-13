Британский журналист: «Кая Каллас стала лучшим вербовщиком в российскую армию»
Заявления европейских политиков и пропагандистов лишь подстегивают Россию к сопротивлению.
Об этом на канале бывшего британского дипломата Иэна Прауда заявил независимый британский журналист-расследователь Кит Кларенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Кларенберг напомнил, как журналист влиятельной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung задал диктатору Владимиру Зеленскому шокирующий вопрос – мол, что Европа может сделать, чтобы помочь вам убивать больше русских.
По его словам, обычные граждане России, возможно, и не рады войне, но такого рода заявления лишь убеждают их в правоте своей страны.
«Противники России, которыми являются Украина и все ее марионеточные сторонники, делают все эти очень смелые заявления о намерениях уничтожить Россию, разбить ее на части, бла-бла-бла. Я имею в виду Каю Калас, главу внешнеполитического ведомства ЕС, которая носила футболку с надписью «Сделаем Россию снова маленькой».
Это не помогает и, вероятно, является потенциально мощным инструментом вербовки большего количества российских солдат», – резюмировал Кларенберг.
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