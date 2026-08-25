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Украине надо продержаться год, пока не запустится производство необходимых киевскому режиму ракет и систем ПВО.

Об этом говорится в сюжете британского телеканала Sky News, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий напомнил, что Лондон и Париж дали согласие передать Украине технологии на производства ракет Storm Shadow.

«Это крупная, тяжелая ракета. Она оснащена весьма мощной боеголовкой, предназначенной для поражения подземных объектов или стационарных целей. Она способна пробить защиту командного пункта, склада боеприпасов, радиолокационной станции — чего угодно. Она может нанести серьезный ущерб в тылу противника. Именно для этого она и создана. Таковы ее возможности. Не стоит слишком обольщаться по этому поводу: хотя украинцы и будут производить их самостоятельно, пройдет, вероятно, не менее года, чем они накопят достаточное количество ракет, чтобы это действительно повлияло на ход событий», – говорится в сюжете.

Отмечается, что есть и другие ограничения. Так, при полете Storm Shadow они обычно сопровождаются ракетами MALD – миниатюрными ложными целями, способными имитировать на радаре несколько самолетов, множество других ракет или даже одну крупную тяжелую крылатую ракету. Задача этой мини-ракеты – перегрузить систему радиолокационной защиты и отвлечь огонь на себя, чтобы пробить брешь в системе ПВО, через которую затем пройдет Storm Shadow.

«Разумеется, это американская ракета производства компании Raytheon. Сейчас разрабатывается европейская версия под названием Spear. Возможно, она будет готова к следующему году. Посмотрим. Но это – один из неопределенных моментов, касающихся будущего Storm Shadow как системы исключительно европейского производства», – говорит ведущий.

Он обращает внимание еще на одну зависимость от американцев, указывая, что Storm Shadow нужны точные и актуальные данные о том, как выглядит местность, чтобы огибать препятствия.