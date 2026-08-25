Буданов приковал себя к тонущей барже, полной мертвецов – Арестович

Анатолий Лапин.  
25.08.2026 20:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Глава Зе-офиса, террорист Кирилл Буданов, чье имя негласно фигурировало в последнем скандале с коррупцией в Офисе президента Украины, заживо приговорил себя к смерти. В случае, если скандал будет развиваться и расследование не замнут, его шеф, диктатор Владимир Зеленский сольет коррупционного подельника без заминки.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил внесенный в России в список экстремистов и террористов экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Зе-офиса, террорист Кирилл Буданов, чье имя негласно фигурировало в последнем скандале с коррупцией...

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«Буданову просто в своё время продали идею, что организовать коррупцию, организовать преступность — это высший взлёт государственного мышления. И он начал этим заниматься. Я не понимаю, почему с ним рядом не нашлось людей, которые бы предупредили, что это путь в один конец, и он приковывает себя к тонущей барже, очень токсичной, полной мертвецов.

Но он пошёл на это, к сожалению. Как вы понимаете, вопрос о том, кто такой Кирилл и кто сказал фразу: «Коррупцию надо возглавить», ну, уже, уже как бы секрет полишинеля. Он потом продал эту идею Зеленскому. Ну, я думаю, что Зеленскому дули в уши с двух сторон. То есть, с одной стороны Гогилашвили (бывший замминистра МВД Украины, – авт.) дул Буданову, с другой стороны, он же дул в уши Зеленскому, что давайте возглавим организацию преступности, организацию колл-центра, организацию наркотрафика, организацию нелегальной контрабанды сигарет, организацию коррупции и так далее, и так далее», – расписывал он.

«И в результате это заканчивается тем, что сначала ты говоришь, что вот мы должны тут бороться с Россией, а потом организовываешь неправомерный сбор и отмывку денег, полученных преступным путём, через госбанк для того чтобы вывести под залог российского шпиона Галущенко. Вот это финал, апофеоз карьеры…

Стремительно сжимающаяся информационно-уголовная петля вокруг Буданова — это ещё только начало того, что произойдёт потом. И самым парадоксальным образом сдавать его будет его шеф Зеленский», – заявил Арестович.

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